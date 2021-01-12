Завацкая завершила борьбу в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка проиграла в полуфинале отбора

  • 12.01.2021 10:30
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Завацкая завершила борьбу в квалификации Australian Open
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
 
20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, в полуфинале отбора проиграла Анките Райне из Индии (№180 WTA).
 
Australian Open (Дубай). Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анкита Райна (Индия) – 2:6, 6:2, 3:6
 
В следующем раунде Райна сразится против Ольги Данилович из Сербии (№183 WTA).
 
Из украинок борьбу в квалификации продолжают Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

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