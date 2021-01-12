Завацкая завершила борьбу в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, в полуфинале отбора проиграла Анките Райне из Индии (№180 WTA).



Australian Open (Дубай). Второй круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Анкита Райна (Индия) – 2:6, 6:2, 3:6



В следующем раунде Райна сразится против Ольги Данилович из Сербии (№183 WTA).



Из украинок борьбу в квалификации продолжают Ангелина Калинина и Леся Цуренко.