Завацкая завершила борьбу в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, в полуфинале отбора проиграла Анките Райне из Индии (№180 WTA).
Australian Open (Дубай). Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анкита Райна (Индия) – 2:6, 6:2, 3:6
В следующем раунде Райна сразится против Ольги Данилович из Сербии (№183 WTA).
Из украинок борьбу в квалификации продолжают Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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