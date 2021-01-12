Ангелина Калинина – Кайя Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 января, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) продолжит играть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



В полуфинале 23-летняя украинка сразится с лидером посева Кайей Юван (Словения, №104 WTA). Встреча пройдет вторым запуском после поединка Калинская - Бюрель. Ориентировочное время начала – 10:15 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Изабеллы Шрамковой из Словакии (№203 WTA) или Ренаты Сарасуа из Мексики (№142 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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