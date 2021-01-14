Стаховский рассказал, за счет чего совершил камбэк в финале квалификации АО

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал выход в основу Australian Open.



«Матч с Суини развивался по сценарию предыдущего с Кублером. Начал я в стратегии, в которой он себя чувствовал комфортно. И прямо скажем – просто разваливал меня. Когда пришли к счету 1:5, я внес коррективы – поскольку на скорости он действовал эффективно, я начал замедлять и принимать его подачу дальше. И вчерашний сценарий едва не повторился: счет сокращался и у меня было несколько брейкболов на 3:5, но он их отыграл и забрал стартовый сет.



Во второй партии мне удался ранний брейк, что мне придало уверенности в выборе тактики. Я продолжал дальше действовать в таком же ключе, что приносило очки, а соперник не стал перестраиваться, когда игра вышла из-под его контроля. То ли не захотел, то ли в силу возраста не понял, что необходимо реагировать. За счет длинных «ралли» инициатива перешла ко мне. Около 90% всех розыгрышей, длившихся более трех ударов, – я выиграл.



На своей подаче я привычно шел к сетке. Во втором и третьем сете первая подача не подводила. Я нашел места, где ему неудобно было принимать, добыв в итоге победу, стоившую места в основе АО», – сказал Стаховский.