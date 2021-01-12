Сергей Стаховский – Дэйн Суини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 12.01.2021 22:42
  • 175 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Дэйн Суини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Сергей Стаховский

13 января украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).
  
35-летний украинец в финале отбора сразится с 19-летним Дэйном Суини из Австралии, получившем от организаторов вайлд-кард. Встреча состоится первым запуском, начало матча в 09:30 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли. Победитель отправится в Австралию, где сыграет в основе Australian Open.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.01.2021 23:02
    -1
    Тільки перемога.
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