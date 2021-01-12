Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 13 января

В среду на корты Дубая и Дохи выйдут два представителя Украины

  • 12.01.2021 19:18
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Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 13 января
© ATP. Сергей Стаховский

13 января в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии по теннису пройдут финальные матчи.
 
В среду на корты Дубая (женский турнир) и Дохи (мужской) выйдут два представителя Украины.
 
Сергей Стаховский (№201 ATP) продолжит борьбу матчем c Дейном Свини (Австралия, №794 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится первым запуском, начало матча в 09:30 по Киеву.
 
Леся Цуренко (№146 WTA), получившая 30-й номер посева, сыграет против Людмилы Самсоновой из России (№127 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бюрель – Осорио Серрано. Ориентировочное время начала – 09:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)

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Источник — Sport.ua

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