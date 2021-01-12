Леся Цуренко – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 13 января, украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) продолжит играть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.



В финале отбора украинка, получившая 30-й номер посева, сыграет против Людмилы Самсоновой из России (№127 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бюрель – Осорио Серрано. Ориентировочное время начала – 09:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли. Победительница отправится в Австралию, где сыграет в основе Australian Open.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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