Сергей Стаховский – Джейсон Кублер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча полуфинала квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 12.01.2021 10:48
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Сергей Стаховский – Джейсон Кублер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Australian Open. Сергей Стаховский

12 января украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) продолжит борьбу в квалификации к Открытому чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).
  
35-летний украинец в полуфинале отбора сразится против Джейсона Кублера (Австралия, №259 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится вторым запуском после матча Махач – Мелигени Родригеш Алвеш. Ориентировочное время начала матча – 11:15 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
В финале квалификации победитель матча встретится с 19-летним Дейном Свини из Австралии, получившем от организаторов вайлд-кард.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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Источник — Sport.ua

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