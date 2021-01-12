Сергей Стаховский – Джейсон Кублер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 января украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) продолжит борьбу в квалификации к Открытому чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).



35-летний украинец в полуфинале отбора сразится против Джейсона Кублера (Австралия, №259 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард. Встреча состоится вторым запуском после матча Махач – Мелигени Родригеш Алвеш. Ориентировочное время начала матча – 11:15 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В финале квалификации победитель матча встретится с 19-летним Дейном Свини из Австралии, получившем от организаторов вайлд-кард.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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