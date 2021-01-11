Катарина Завацкая – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 января, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) продолжит играть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В полуфинале 20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, сыграет против Анкиты Райны из Индии (№180 WTA). Встреча пройдет первым запуском и начнется в 08:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Сачии Викери из США (№158 WTA) или Ольги Данилович из Сербии (№183 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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