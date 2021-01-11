Вероника КУДЕРМЕТОВА: «В первом сете Свитолина играла невероятно»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби:

«Это был действительно тяжелый матч. Думаю, мы обе играли очень хорошо. Я пыталась оставаться сосредоточенной до самого конца.

В первом сете я также играла неплохо, но у меня было мало шансов, потому что Элина играла невероятно. У нее сегодня была хорошая подача. Я пыталась бороться, оставаться сосредоточенной и делать все для победы».

Напомним, в полуфинале Кудерметова сыграет с еще одной украинкой – Мартой Костюк.