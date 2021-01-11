Вероника КУДЕРМЕТОВА: «В первом сете Свитолина играла невероятно»

Российская теннисистка – о матче против Элины Свитолиной

  • 11.01.2021 21:53
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Вероника КУДЕРМЕТОВА: «В первом сете Свитолина играла невероятно»
© Jimmie48 Photography. Вероника Кудерметова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби:

«Это был действительно тяжелый матч. Думаю, мы обе играли очень хорошо. Я пыталась оставаться сосредоточенной до самого конца.

В первом сете я также играла неплохо, но у меня было мало шансов, потому что Элина играла невероятно. У нее сегодня была хорошая подача. Я пыталась бороться, оставаться сосредоточенной и делать все для победы».

Напомним, в полуфинале Кудерметова сыграет с еще одной украинкой – Мартой Костюк.

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Источник — WTA

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