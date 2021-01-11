Абу-Даби. Когда играет Костюк? Расписание на 12 января

12 января на турнире WTA 500 в ОАЭ украинка Марта Костюк (№99 WTA) проведет матч 1/2 финала.
18-летняя украинка сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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