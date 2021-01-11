Абу-Даби. Когда играет Костюк? Расписание на 12 января

Во вторник на корты выйдет одна представительница Украины

  • 11.01.2021 20:25
  • 1546 просмотров
  • 5 комментариев
Абу-Даби. Когда играет Костюк? Расписание на 12 января
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

12 января на турнире WTA 500 в ОАЭ украинка Марта Костюк (№99 WTA) проведет матч 1/2 финала.
 
18-летняя украинка сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 11.01.2021 21:45
    0
    Світоліна зробила гарну справу, гарнесенько підмотала Кудерметову, трохи спростив задачу Марті. Але усе одно, з Кудерметовою перший сет втрачати, як це було проти Тормо, вкрай не бажано.
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 11.01.2021 21:30
    0
    Александр Жаирс, 11.01.2021 21:25
    Щось незрозуміло-два полуфінала , а запуск третій.
    ЗРОЗУМІВ ПАРА
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 11.01.2021 21:29
    0
    ЧОМУ 3 ЗАПУСКОМ???
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 11.01.2021 21:25
    0
    Щось незрозуміло-два полуфінала , а запуск третій.
    Ссылка
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 11.01.2021 21:06
    0
    #Победавмарте
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.01.2021 21:45
    0
    Світоліна зробила гарну справу, гарнесенько підмотала Кудерметову, трохи спростив задачу Марті. Але усе одно, з Кудерметовою перший сет втрачати, як це було проти Тормо, вкрай не бажано.
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 11.01.2021 21:30
    0
    Александр Жаирс, 11.01.2021 21:25
    Щось незрозуміло-два полуфінала , а запуск третій.
    ЗРОЗУМІВ ПАРА
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 11.01.2021 21:29
    0
    ЧОМУ 3 ЗАПУСКОМ???
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 11.01.2021 21:25
    0
    Щось незрозуміло-два полуфінала , а запуск третій.
    Ссылка
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 11.01.2021 21:06
    0
    #Победавмарте
    Ссылка
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