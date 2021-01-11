Абу-Даби. Известна первая полуфинальная пара

На турнире WTA 500 в Абу-Даби состоялись четвертьфинальные матчи верхней части сетки.



Арина Соболенко из Беларуси одержала 13-ю победу подряд, обыграв в трех сетах представительницу Казахстана Елену Рыбакину.



Гречанка Мария Саккари, проиграв первый сет, уверенно разобралась с первой сеяной Софией Кенин из США.



Абу-Даби. Четвертьфинал



Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 4:6, 6:3

София Кенин (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 2:6, 0:6



Напомним, что за выход в другой полуфинал будут бороться украинки Марта Костюк и Элина Свитолина.