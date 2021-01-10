Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 11 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче 1/4 финала сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится после матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила россиянка (Кубок Кремля-2019).



В следующем раунде победительница встречи сразится с украинкой Мартой Костюк (№99 WTA) или испанкой Сарой Соррибес Тормо (№66 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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