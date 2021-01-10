Марта Костюк – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 11 января, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



В 1/4 финала 18-летняя украинка сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин – Саккари. Ориентировочное время начала матча в 11:00 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила испанка (финал квалификации Уимблдона-2018).



В следующем раунде победительница встречи сразится против украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) или россиянки Вероники Кудерметовой (№46 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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