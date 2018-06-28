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Уимблдон. Костюк не смогла выйти в основу в день своего 16-летия

Украинская теннисистка в двух сетах уступила испанке Саре Соррибес-Тормо

  • 28.06.2018 18:02
  • 1080 просмотров
  • 7 комментариев
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк не смогла квалифицироваться в основную сетку Уимблдона. В финале отборочного турнира 16-летняя теннисистка проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

Уимблдон. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 5:7, 6:7(5)

Первый сет финального поединка Марта начала довольно неплохо. На своих подачах она чувствовала себя комфортно, и даже смогла сделать брейк в шестом гейме. К сожалению, сразу же испанка организовала обратный брейк, выиграв 2 гейма под ноль подряд. Костюк хватило сил заработать пятое очко, но в 11-м гейме игра на больше-меньше завершилась не в ее пользу, а в 12-м Соррибес-Тормо без проблем подала на сет.
 
 
Во второй партие ситуация повторилась. Украинка вела 5:2, но почему-то решила выложиться на подаче соперницы, вместо того, чтобы отдохнуть и уверенно подать на сет. Испанка сначала отыграла сетбол, с боями отвоевала свою подачу и легко сравняла счет благодаря двойному брейкпоинту. Марта оказалась в неприятной ситуации: преимущества не было, соперница на эмоциональном подъеме. До счета 6:6 на корте все было спокойно, а вот тай-брейк начался весьма печально. Марта проиграла сначала 6 розыгрышей из семи, потом взяла четыре очка подряд и в самый ответственный момент не смогла выиграть свою подачу – 5:7.
 
 
 
В день своего шестнадцатилетия Костюк останавливается за шаг до основной сетки Уимблдона. Обидное поражение, которое все же читалось после вчерашнего тяжелейшего матча, но надежда присутствовала. Обилие невынужденных ошибок так и не позволили Марте второй раз за сезон преодолеть квалификацию на мэйджорах.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 28.06.2018 18:07
    +4
    Эх, 5:2 вела в другому сеті... Рано ще чекати психологічної стійкості від 16-річної дівчинки. Успіхів дальше, Марто!
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.06.2018 18:17
    +2
    Обидное конечно поражение, что там говорить. Вести в обоих сетах с брейком и в итоге оба проиграть, еще и этот не состоявшийся камбек на тает. Было бы наверно легче проиграть 7-1 на тае, чем отыграть 4 матчбола и на последнем проиграть, к тому же на своей подаче. Но как бы там ни было, такие матчи еще будут не раз или два, главное делать с них правильные выводы и не сильно посыпать голову пеплом.

    Еще хотел спросить у знающих людей: Марту сейчас тренирует бывший тренер Цуренко? Если да, то даже не знаю... Леся как отказалась от его услуг, так сразу лучше заиграла.
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    flydog773@gmail.com
    online
      flydog773@gmail.com, 28.06.2018 18:19
    +1
    Іншим словом як транжирсво,назвати не можу. Поважаю Марту як молоду та перспективну тенісистку,але віддати перемогу суперниці на своїй подачі,коли вже відіграно 4 матчболи... це транжирство.А якщо пригадати,що Марта відпустила суперницю з сетболу при рахунку в 2 сеті 2-5 ,то це взагалі провал. Сумно,але факт,до великих висот наша Мартуська ще недоросла.Шкода що ця поразка сталась у її Д/Н. Вітання Марта!Бажаємо тобі здоров'я,удачі,стабільності та нових великих перемог!
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    logibro
    online
      logibro, 28.06.2018 18:30
    0
    Потому что голова занята другим, всякими дураками. Время поможет избавиться от подобных слабостей.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 28.06.2018 18:32
    0
    Дно Лоттнер прошла квалификацию и сыграет в основе, а Марта пошла отдыхать. Понятно, молодость и все такое. Но должна быть какая-то ответственность перед собой, родными, да и страной в праздник и болельщиками в конце концов. Прошлый сезон как под копирку. Идеальное начало года и полный провал середины. После этого провала был сделан вывод что Марте в юниорах нету стимула и пора завершать с юниорским теннисом. И вот все то же повторяется только во взрослом теннисе, идеальное начало года и опять полный провал начиная с мая. Неужели нету стимула и во взрослом теннисе. Сдаются выигранные сеты с 5-4 и 5-2. Самое главное, что отступать уже некуда. Хотели взрослый теннис получите. На данный момент все идет к тому что отпадут очки за АО и опять придется играть 60-тысячники и ниже. А оттуда уже сложно будет возвратиться на прежний уровень. Намного сложнее чем сейчас взять себя в руки. Сезон еще не закончен, но у Марты с этого дня новый лимит и намного хуже ситуация чем была до этого ведь 14 турниров не считая ТБШ придется как-то делить между этим сезоном и половиной следующего.
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    bog829
    online
      bog829, 28.06.2018 18:32
    0
    Досадное поражение, сама вручила испанке билет в основную сетку, нужно признать что Марта необладает выдающимся твлантом как у той же хингис, поэтому нужно вкалывать и пахать чтобы достигнуть серьезных высот, сейчас пока берет верх детская нестабильность и ошибки в решающие моменты игры, хочется больше разнообразия в игре Марты, а так одно и тоже желание в два три мяча закончить розыгрыш. С днем рождения, удачи и терпения и победы и титулы придут
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    olya403
    online
      olya403, 28.06.2018 18:33
    0
    Вчора Марта виклалась і фізично, і психологічно. Недарма вона після матчу реагувала так емоційно. Думаю, це теж відбилося на сьогоднішній грі.
    Суперниця на 5 років старша, терплячіша і спокійніша. Не вперше грала в квалі, минулого року грала в основі Вімблдону. А для Марти все нове, нові виклики, нові переживання. Все в неї ще буде.
    Топ-гравці теж програють, часом майже виграні матчі, так що це не трагедія. Хоч і обідно, ледь не до сліз
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