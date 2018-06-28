Уимблдон. Костюк не смогла выйти в основу в день своего 16-летия

Юная украинская теннисистка Марта Костюк не смогла квалифицироваться в основную сетку Уимблдона. В финале отборочного турнира 16-летняя теннисистка проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

Уимблдон. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 5:7, 6:7(5)

Первый сет финального поединка Марта начала довольно неплохо. На своих подачах она чувствовала себя комфортно, и даже смогла сделать брейк в шестом гейме. К сожалению, сразу же испанка организовала обратный брейк, выиграв 2 гейма под ноль подряд. Костюк хватило сил заработать пятое очко, но в 11-м гейме игра на больше-меньше завершилась не в ее пользу, а в 12-м Соррибес-Тормо без проблем подала на сет.

Во второй партие ситуация повторилась. Украинка вела 5:2, но почему-то решила выложиться на подаче соперницы, вместо того, чтобы отдохнуть и уверенно подать на сет. Испанка сначала отыграла сетбол, с боями отвоевала свою подачу и легко сравняла счет благодаря двойному брейкпоинту. Марта оказалась в неприятной ситуации: преимущества не было, соперница на эмоциональном подъеме. До счета 6:6 на корте все было спокойно, а вот тай-брейк начался весьма печально. Марта проиграла сначала 6 розыгрышей из семи, потом взяла четыре очка подряд и в самый ответственный момент не смогла выиграть свою подачу – 5:7.

В день своего шестнадцатилетия Костюк останавливается за шаг до основной сетки Уимблдона. Обидное поражение, которое все же читалось после вчерашнего тяжелейшего матча, но надежда присутствовала. Обилие невынужденных ошибок так и не позволили Марте второй раз за сезон преодолеть квалификацию на мэйджорах.