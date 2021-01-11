Дарья Снигур – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации к Открытому чемпионату Австралии

  • 11.01.2021 12:25
  • 697 просмотров
  • 3 комментария
Дарья Снигур – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Дарья Снигур

В понедельник, 11 января, украинская теннисистка Дарья Снигур (№221 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году пройдет в Дубае.
 
В первом круге отбора украинка сыграет против Кэти Макнелли (США, №121 WTA). Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву, после встречи Заневская – Паар.
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Армони Тан из Франции (№234 WTA) или Элли Кик из США (№177 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 11.01.2021 12:04
    0
    Александр Ад, 11.01.2021 11:51
    А Заневская-украинка?Кто знает?
    Тільки за походженням. Змінила громадянство на бельгійське.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 11.01.2021 12:03
    0
    Александр Ад, 11.01.2021 11:51
    А Заневская-украинка?Кто знает?
    У минулому.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 11.01.2021 11:51
    0
    А Заневская-украинка?Кто знает?
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 11.01.2021 12:04
    0
    Александр Ад, 11.01.2021 11:51
    А Заневская-украинка?Кто знает?
    Тільки за походженням. Змінила громадянство на бельгійське.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 11.01.2021 12:03
    0
    Александр Ад, 11.01.2021 11:51
    А Заневская-украинка?Кто знает?
    У минулому.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 11.01.2021 11:51
    0
    А Заневская-украинка?Кто знает?
    Ссылка
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