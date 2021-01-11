Дарья Снигур – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 11 января, украинская теннисистка Дарья Снигур (№221 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году пройдет в Дубае.



В первом круге отбора украинка сыграет против Кэти Макнелли (США, №121 WTA). Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву, после встречи Заневская – Паар.

Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Армони Тан из Франции (№234 WTA) или Элли Кик из США (№177 WTA).

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