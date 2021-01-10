Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, пройду еще дальше по сетке»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой из России в третьем круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В четвертьфинале Свитолина сыграет еще с одной россиянкой Вероникой Кудерметовой.



«Думаю, что Екатерина Александрова отлично пробивала с обеих сторон, даже в движении. Так что мне было действительно сложно вернуться в игру, проигрывая 3:5. Я просто старалась фокусироваться на каждом розыгрыше, чтобы этот матч не свел на нет тот хороший теннис, который я показала в первом сете.



Мне нравится выступать в таких условиях, надеюсь, я пройду еще дальше по сетке.



К сожалению, наш прошлый поединок с Кудерметовой не был лучшим с моей стороны, но мы все равно сыграли три сета. Это будет действительно хороший матч, я с нетерпением жду его, чтобы постараться взять реванш. Она играет довольно плоскими ударами, поэтому мне надо быть готовой к этому», – сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.