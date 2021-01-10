Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Довольна, что показала свой настоящий теннис»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала победу над датчанкой Кларой Таусон в первом раунде квалификации Australian Open в Дубае.



«Возможно, Таусон и считалась фавориткой в нашем матче, но если честно, я об этом не думала. У меня были свои проблемы эти два дня, поэтому жеребьевку я вообще узнала от тренера. Мне было без разницы, с кем я буду играть. Главное было, чтобы утром я хорошо себя чувствовала на корте.



Я знала, что должна была делать, мы обсудили с тренером тактику на матч, что я должна буду навязывать свою игру. Было тяжело, потому что мы играли почти два часа. Хоть в последнее время я и не выигрывала много, но я смогла быть уверенной и показать это сопернице. Очень рада, что смогла выиграть, и не просто выиграть, но и показать свою игру, навязать свой стиль, не давать ей пробивать. Я довольна, что показала свой настоящий теннис, показала в каком направлении я должна двигаться дальше. Я была очень сконцентрирована и спокойна, это помогло мне расслабиться в первом матче для себя в году и на Шлеме. Очень рада, что все так сложилось сегодня.



Какие эмоции от выступления в Дубае, а не в Мельбурне? Есть ощущение, что ты играешь квалификацию Australian Open, потому что везде есть фирменные вывески турнира. Но все равно это очень странно, с одной стороны. А с другой стороны, для меня это даже хорошо: Дубай не так далеко, это как отдельный турнир и ты настраиваешься немножко по-другому, более как-то расслабленно себя чувствуешь. Выиграешь – круто, полетишь в Австралию, не выиграешь – не полетишь.



Что касается следующего матча (соперница украинки - Анкита Райна из Индии), то я не знаю о ней много. Мы еще поговорим с тренером насчет моей тактики. Матч будет только послезавтра, поэтому у меня еще есть время. В любом случае буду стараться навязывать свою игру», – сказала Завацкая.