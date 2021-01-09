Юрий МАКСИМОВ: «Ворсклу покинут шесть человек»

Наставник «Ворсклы» рассказал о грядущих изменениях в команде, подготовке ко второй части сезона и желании занять третье место в чемпионате.

«Мы все хотим занять третье место и играть в еврокубках. Такую задачу мы перед собой поставили. Но пока нам не хватает стабильности. То мы играем вничью с чемпионом Украины донецким «Шахтером», то мы проигрываем команде ФК «Львов», которая занимала последнее место в таблице. Хотя по содержанию игры во Львове, это был не худший поединок для нашей команды».

«Какие изменения произойдут в команде? Сейчас я не могу все подробно рассказать. Многое еще не решено. Нас покинут шесть игроков. В команде не должно быть застоя, должно быть постоянное движение. Те, кто слабее – уходят, на их место приходят другие исполнители.

Не понимаю, как на скамейке запасных сидит 30-летний футболист. Лучше уж там будет находиться молодой исполнитель, у которого есть перспектива. Сейчас нас пополнил игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль. Ранее он играл в Уфе. Он игрок стартового состава люксембургской сборной. Георгия Цитаишвили мы взяли в аренду в «Динамо». Пока на полгода.

Из Португалии вернулся к нам Луизао. Вот по нему есть определенные вопросы. Мы должны внимательно оценить его физическое состояние. Луизао находился в «Порту», но не имел там игровой практики на протяжении полугода. Мы сейчас рассматриваем разные вопросы, касательно усиления нашего состава».

«Где проведем зимние сборы? В Турции. Мы будем проживать в городе Лара. Там мы будем готовиться к официальным матчам с 11-го января по 7-е февраля. Мы проведем два сбора, а между этими этапами подготовки, мы останемся на месте и передохнем несколько дней. Пока мы планируем проведение 4-х контрольных матчей на первом учебно-тренировочном сборе. Соперниками «Ворсклы» станут команды из Сербии, Черногории и Боснии», - сказал Максимов.