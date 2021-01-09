Элина СВИТОЛИНА: «Нужно продумать, как сыграть против Александровой»

Украинская теннисистка пробилась в третий круг турнира

  • 09.01.2021 20:32
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Элина СВИТОЛИНА: «Нужно продумать, как сыграть против Александровой»
© twitter.com/WTA

Элина Свитолина прокомментировала победу над Верой Звонаревой на турнире в Абу-Даби, а также следующий матч против Екатерины Александровой.

«Я считаю, что в первой партии мы отыграли на довольно хорошем уровне. При счете 4-4 я воспользовалась шансом сделать брейк. Дальше я играла достаточно агрессивно и не позволила ей вернуться в игру. Я очень горжусь тем, как отыграла в первом сете. В детстве я смотрела матчи Звонарёвой, потому что мне нравился ей стиль игры, она большой боец. Меня, как ребенка, впечатляло, как она может бегать и доставать каждый матч. В то время она играла на отличном уровне, была второй ракеткой мира. Однозначно, она делала что-то потрясающее. Поэтому, конечно же, я смотрела её матчи и старалась бегать так же быстро, как она, и так же упорно бороться».

«Что касается следующего матча, то с Екатериной Александровой впервые я сыграла на Ролан Гаррос. До этого мы не встречались и не тренировались. Это был довольно сложный матч, потому что, во-первых, мы играли на грунте и было ужасно холодно, условия были тяжелыми. Так что я знаю, в каком стиле она играет. Конечно, мне нужно будет продумать, как играть с ней при здешних условиях», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 21:01
    0
    професійний підхід до справі.Удачі Еліно!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 21:01
    0
    професійний підхід до справі.Удачі Еліно!
    Ссылка
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