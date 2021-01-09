Абу-Даби. Свитолина уверенно обыграла экс-вторую ракетку мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



В матче второго круга 26-летняя украинка в двух сетах обыграла 36-летнюю россиянку Веру Звонареву из России (№164 WTA).



Абу-Даби. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 6:4, 6:1

Начало матча получилось очень конкурентным. Девушки несколько геймов привыкали к условиям, при которых попеременно играли то в тени, то против солнца. Из-за этого матч и начался с обмена брейками. Далее длительное время на приеме ни одна из теннисисток не имела особого успеха и только в девятом гейме свой второй по счету брейкпоинт заработала украинка. В лучших традициях выступления на данном турнире ей удалось идеально воспользоваться своей возможностью. Это стало сильным ударом для россиянки, которая дальше стала играть гораздо хуже.





Во втором сете Свитолина на волне успеха доминировала на протяжении всего времени, отдав более опытной оппонентке лишь один гейм.



Реализация брейкпоинтов не перестает поражать, сегодня это 5 из 6 возможных. Напомним, в первом матче было 3 из 4. Какие-то космические показатели даже на таком коротком промежутке. Пока что оппозиция не топ-уровня, но, видимо, работа с психологом уже начинает давать плоды.



В следующем раунде Свитолина сразится с Екатериной Александровой из России (№33 WTA).

Отметим, что Элина выиграла 17 из 19 последних поединков против теннисисток из России. На данный момент у нее винстрик из шести таких побед подряд.

Ранее в третий круг вышла Марта Костюк.