Абу-Даби. Свитолина уверенно обыграла экс-вторую ракетку мира

Еще одна победа украинки над теннисисткой из России

  • 09.01.2021 12:42
  • 3515 просмотров
  • 17 комментариев
Абу-Даби. Свитолина уверенно обыграла экс-вторую ракетку мира
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В матче второго круга 26-летняя украинка в двух сетах обыграла 36-летнюю россиянку Веру Звонареву из России (№164 WTA). 
 
Абу-Даби. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 6:4, 6:1

Начало матча получилось очень конкурентным. Девушки несколько геймов привыкали к условиям, при которых попеременно играли то в тени, то против солнца. Из-за этого матч и начался с обмена брейками. Далее длительное время на приеме ни одна из теннисисток не имела особого успеха и только в девятом гейме свой второй по счету брейкпоинт заработала украинка. В лучших традициях выступления на данном турнире ей удалось идеально воспользоваться своей возможностью. Это стало сильным ударом для россиянки, которая дальше стала играть гораздо хуже.


 
Во втором сете Свитолина на волне успеха доминировала на протяжении всего времени, отдав более опытной оппонентке лишь один гейм. 
 
Реализация брейкпоинтов не перестает поражать, сегодня это 5 из 6 возможных. Напомним, в первом матче было 3 из 4. Какие-то космические показатели даже на таком коротком промежутке. Пока что оппозиция не топ-уровня, но, видимо, работа с психологом уже начинает давать плоды.
 
В следующем раунде Свитолина сразится с Екатериной Александровой из России (№33 WTA).

Отметим, что Элина выиграла 17 из 19 последних поединков против теннисисток из России. На данный момент у нее винстрик из шести таких побед подряд.

Ранее в третий круг вышла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 13:23
    0
    Elis, 09.01.2021 13:15
    Марта молодець. Навіть з трибуни
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 13:15
    +4
    sv_2000, 09.01.2021 12:55
    Хорошая игра. Понравился отрезок в первом сете, когда обе теннисистки показывали хороший уровень и Марта в конце концов передавила. А потом, вдруг, Звонарева совсем расклеилась и дальше комментировать особо нечего.
    Марта молодець. Навіть з трибуни
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2021 13:10
    +2
    Александрова. Ще одна мордорка, більш атакуюча за попередню. На РГ восени в неї вдалося виграти через велику кількість її невимушених. Але на швидкому покритті, звичайно, атакуючим тенісисткам грати більш приємно. Сама Еліна ніби теж зараз намагається більше атакувати. Подивимося.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 12:57
    +4
    axylinam, 09.01.2021 12:45
    Отличная победа,игра У Свитолиной была почти чистенькая,хотя по прежнему мягковато играла
    Мягковато? Гм... Элина очень атакующе играла. Где-то со конца первого сета включила такую осаку, мама не горюй
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.01.2021 12:57
    +4
    sv_2000, 09.01.2021 12:55
    Хорошая игра. Понравился отрезок в первом сете, когда обе теннисистки показывали хороший уровень и Марта в конце концов передавила. А потом, вдруг, Звонарева совсем расклеилась и дальше комментировать особо нечего.
    Два в одному?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 12:55
    0
    Хорошая игра. Понравился отрезок в первом сете, когда обе теннисистки показывали хороший уровень и Марта в конце концов передавила. А потом, вдруг, Звонарева совсем расклеилась и дальше комментировать особо нечего.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 12:52
    +3
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    - У вас на стройке несчастные случаи были?
    - Нет, пока ещё не было.
    - Будут.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.01.2021 12:52
    -1
    Welcome на московію.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 12:50
    +1
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    звонарьова була
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.01.2021 12:50
    +7
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    Дурик , она посеяна на турнире под вторым номером ( но это не для среднего ума).
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.01.2021 12:49
    +6
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    прочитайте уважніше
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 12:48
    +13
    Марта.,присутня на грі, отримала наглядний урок,як треба при рахунку 5-1 дожимати суперницу.Єліні подальших успіхів!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 09.01.2021 12:48
    +8
    Отличная Новость УДАЧИ ВАМ ДЕВОЧКИ
    Ссылка
    Nikas
      Nikas, 09.01.2021 12:48
    -16
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 12:47
    +11
    Молодець, Еліна! Найбільше сподобалось, що змінила тактику!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2021 12:47
    +12
    Хороша перемога на класі. Як тільки ближче до кінця першого сету вдалося спіймати свою гру, все пішло легко та спокійно. Хоча, чи "свою" гру, то ще питання. Бо таку кількість атак від Еліни ми не звикли бачити. Звонарьова під серйозним тиском просто розсипалася. То й добре.
    Наступна суперниця поки невідома, Александрова з Вотсон, сподіваюся, добряче вимотають одна одну у третьому сеті.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.01.2021 12:45
    +6
    Отличная победа,игра У Свитолиной была почти чистенькая,хотя по прежнему мягковато играла
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 12:48
    +13
    Марта.,присутня на грі, отримала наглядний урок,як треба при рахунку 5-1 дожимати суперницу.Єліні подальших успіхів!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2021 12:47
    +12
    Хороша перемога на класі. Як тільки ближче до кінця першого сету вдалося спіймати свою гру, все пішло легко та спокійно. Хоча, чи "свою" гру, то ще питання. Бо таку кількість атак від Еліни ми не звикли бачити. Звонарьова під серйозним тиском просто розсипалася. То й добре.
    Наступна суперниця поки невідома, Александрова з Вотсон, сподіваюся, добряче вимотають одна одну у третьому сеті.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 12:47
    +11
    Молодець, Еліна! Найбільше сподобалось, що змінила тактику!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 09.01.2021 12:48
    +8
    Отличная Новость УДАЧИ ВАМ ДЕВОЧКИ
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.01.2021 12:50
    +7
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    Дурик , она посеяна на турнире под вторым номером ( но это не для среднего ума).
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.01.2021 12:49
    +6
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    прочитайте уважніше
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.01.2021 12:45
    +6
    Отличная победа,игра У Свитолиной была почти чистенькая,хотя по прежнему мягковато играла
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 13:15
    +4
    sv_2000, 09.01.2021 12:55
    Хорошая игра. Понравился отрезок в первом сете, когда обе теннисистки показывали хороший уровень и Марта в конце концов передавила. А потом, вдруг, Звонарева совсем расклеилась и дальше комментировать особо нечего.
    Марта молодець. Навіть з трибуни
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 12:57
    +4
    axylinam, 09.01.2021 12:45
    Отличная победа,игра У Свитолиной была почти чистенькая,хотя по прежнему мягковато играла
    Мягковато? Гм... Элина очень атакующе играла. Где-то со конца первого сета включила такую осаку, мама не горюй
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.01.2021 12:57
    +4
    sv_2000, 09.01.2021 12:55
    Хорошая игра. Понравился отрезок в первом сете, когда обе теннисистки показывали хороший уровень и Марта в конце концов передавила. А потом, вдруг, Звонарева совсем расклеилась и дальше комментировать особо нечего.
    Два в одному?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 12:52
    +3
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    - У вас на стройке несчастные случаи были?
    - Нет, пока ещё не было.
    - Будут.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2021 13:10
    +2
    Александрова. Ще одна мордорка, більш атакуюча за попередню. На РГ восени в неї вдалося виграти через велику кількість її невимушених. Але на швидкому покритті, звичайно, атакуючим тенісисткам грати більш приємно. Сама Еліна ніби теж зараз намагається більше атакувати. Подивимося.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 12:50
    +1
    Nikas, 09.01.2021 12:48
    Свитолина никогда не была 2 ракеткой
    звонарьова була
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 13:23
    0
    Elis, 09.01.2021 13:15
    Марта молодець. Навіть з трибуни
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 12:55
    0
    Хорошая игра. Понравился отрезок в первом сете, когда обе теннисистки показывали хороший уровень и Марта в конце концов передавила. А потом, вдруг, Звонарева совсем расклеилась и дальше комментировать особо нечего.
    Ссылка
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