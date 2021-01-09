Десна может арендовать Вакулу

Черниговская «Десна» может взять в аренду полузащитника «Шахтера» Владислава Вакулу. Сроки возможной аренды не сообщаются.

Первую половину нынешнего сезона Вакула провел в «Шахтере». Из-за операции на плече 21-летний хавбек провел лишь два официальных матча за «горняков», результативными действиями не отличался.

На данный момент «Десна» идет третьей в турнирной таблице УПЛ. Ранее сообщалось о том, что черниговский клуб может подписать Дениса Безбородько.