Вакула возобновил тренировки с Шахтером после травмы

Хавбек «Шахтера» восстановился после операции на плече

  • 15.10.2020 18:23
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Вакула возобновил тренировки с Шахтером после травмы
© ФК Шахтер Донецк. Владислав Вакула

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула возобновил тренировки в общей группе команды. Завтра ожидается возвращение в общую группу Манора Соломона, который выступал за сборную Израиля.

Напомним, Вакула в августе перенес операцию на плече. Из-за нее хавбек в нынешнем сезоне еще не провел ни одного матча.

В субботу, 17 октября «Шахтер» в шестом туре УПЛ примет ФК «Львов».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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