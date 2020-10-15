Вакула возобновил тренировки с Шахтером после травмы

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула возобновил тренировки в общей группе команды. Завтра ожидается возвращение в общую группу Манора Соломона, который выступал за сборную Израиля.
Напомним, Вакула в августе перенес операцию на плече. Из-за нее хавбек в нынешнем сезоне еще не провел ни одного матча.
В субботу, 17 октября «Шахтер» в шестом туре УПЛ примет ФК «Львов».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.