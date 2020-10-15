Вакула возобновил тренировки с Шахтером после травмы

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула возобновил тренировки в общей группе команды. Завтра ожидается возвращение в общую группу Манора Соломона, который выступал за сборную Израиля.

Напомним, Вакула в августе перенес операцию на плече. Из-за нее хавбек в нынешнем сезоне еще не провел ни одного матча.

В субботу, 17 октября «Шахтер» в шестом туре УПЛ примет ФК «Львов».