Десна может усилиться воспитанником донецкого Шахтера

Форвард Денис Безбородько на днях покинул «Александрию»

  • 08.01.2021 22:56
  • 1750 просмотров
  • 1 комментарий
Десна может усилиться воспитанником донецкого Шахтера
© ФК Десна. Денис Безбородько

Украинский форвард Денис Безбородько, который на днях покинул «Александрию», в скором времени может стать игроком черниговской «Десны», информирует ТаТоТаке.

Воспитанник донецкого «Шахтера» играл за клуб из Чернигова перед переездом в «Александрию».

За «Десну» Безбородько отыграл 54 матча и провел 15 голов, а в «Александрии» забил 7 голов в 41 поединке.

Помимо Безбородько в канун Нового года «Александрию» покинули вратарь Дмитрий Рудык, а также полевые игроки Максим Задерака, Василий Грицук и Алексей Довгий.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 08.01.2021 23:42
    +1
    він вихованець саме Десни, де і починав грати у ДЮФЛ
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 08.01.2021 23:42
    +1
    він вихованець саме Десни, де і починав грати у ДЮФЛ
    Ссылка
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