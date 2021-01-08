Десна может усилиться воспитанником донецкого Шахтера

Украинский форвард Денис Безбородько, который на днях покинул «Александрию», в скором времени может стать игроком черниговской «Десны», информирует ТаТоТаке.

Воспитанник донецкого «Шахтера» играл за клуб из Чернигова перед переездом в «Александрию».

За «Десну» Безбородько отыграл 54 матча и провел 15 голов, а в «Александрии» забил 7 голов в 41 поединке.

Помимо Безбородько в канун Нового года «Александрию» покинули вратарь Дмитрий Рудык, а также полевые игроки Максим Задерака, Василий Грицук и Алексей Довгий.