18-й тур
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья – Реал Сосьедад – 3:2. Видео голов и обзор матча

Обзор яркого матча 18-го тура Ла Лиги

  • 09.01.2021 18:12
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Севилья – Реал Сосьедад – 3:2. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/SevillaFC_ENG

Сегодня «Севилья» в 18-м туре Ла Лиги обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2 благодаря хет-трику Юсефа Эн-Несири.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
46' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
14' ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
7' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
6' ГОЛ ! Автогол забил Диего Карлос (Реал Сосьедад).
4' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник — Sport.ua

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