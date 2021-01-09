Сегодня «Севилья» в 18-м туре Ла Лиги обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2 благодаря хет-трику Юсефа Эн-Несири.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
|6'
|ГОЛ ! Автогол забил Диего Карлос (Реал Сосьедад).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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