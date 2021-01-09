18-й тур
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья благодаря хет-трику Эн-Несири обыграла на своем поле Реал Сосьедад

Победа позволила хозяевам догнать по очкам клуб из Сан-Себастьяна

  • 09.01.2021 17:18
  • 186 просмотров
  • 0 комментариев
Севилья благодаря хет-трику Эн-Несири обыграла на своем поле Реал Сосьедад
© Твиттер Севильи

В поединке 18-го тура Примеры «Севилья» на своем поле в результативном матче обыграла «Реал Сосьедад». Уже в первом тайме соперники забили четыре мяча. После перерыва форвард хозяев Эн-Несири оформил хет-трик, забив победный мяч.

«Севилья» после этого матча догнала «Реал Сосьедад» по набранным очкам, но в запасе у команды Юлена Лопетеги три матча.

Ла Лига. 18-й тур

«Севилья» — «Реал Сосьедад» — 3:2 (2:2)
Голы: Эн-Несири, 4 (1:0). Диегу Карлос, 5 — в свои ворота (1:1). Эн-Несири, 7 (2:1). Исак, 14 (2:2). Эн-Несири, 46 (3:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Алейш Видаль, 70), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оскар Родригес, 85), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 85), Окампос (Васкес, 89), Эн-Несири (де Йонг, 89).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Саньян (Ле Норман, 46), Айен Муньос, Порту (Янузай, 78), Мерино, Субельдия, Гуриди (Барренечеа, 56), Субименди, Оярсабаль (Роберто Лопес, 78), Исак.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности