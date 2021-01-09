Севилья благодаря хет-трику Эн-Несири обыграла на своем поле Реал Сосьедад

В поединке 18-го тура Примеры «Севилья» на своем поле в результативном матче обыграла «Реал Сосьедад». Уже в первом тайме соперники забили четыре мяча. После перерыва форвард хозяев Эн-Несири оформил хет-трик, забив победный мяч.

«Севилья» после этого матча догнала «Реал Сосьедад» по набранным очкам, но в запасе у команды Юлена Лопетеги три матча.

Ла Лига. 18-й тур

«Севилья» — «Реал Сосьедад» — 3:2 (2:2)

Голы: Эн-Несири, 4 (1:0). Диегу Карлос, 5 — в свои ворота (1:1). Эн-Несири, 7 (2:1). Исак, 14 (2:2). Эн-Несири, 46 (3:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Алейш Видаль, 70), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оскар Родригес, 85), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 85), Окампос (Васкес, 89), Эн-Несири (де Йонг, 89).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Саньян (Ле Норман, 46), Айен Муньос, Порту (Янузай, 78), Мерино, Субельдия, Гуриди (Барренечеа, 56), Субименди, Оярсабаль (Роберто Лопес, 78), Исак.