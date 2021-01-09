Американская теннисистка заразилась коронавирусом

Американская теннисистка Аманда Анисимова (№30 WTA) подтвердила, что не смогла принять участие в турнире, который проходит в Абу-Даби, из-за коронавируса.
«Думаю, у нее положительный тест», – написал один из болельщиков в инстаграме.
«Ага», – ответила Анисимова в комментариях.
Любопытно, что о результате ее теста не сообщалось официально.
Ранее в 1/8 финала в Абу-Даби вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.