Американская теннисистка заразилась коронавирусом

Американская теннисистка Аманда Анисимова (№30 WTA) подтвердила, что не смогла принять участие в турнире, который проходит в Абу-Даби, из-за коронавируса.



«Думаю, у нее положительный тест», – написал один из болельщиков в инстаграме.

«Ага», – ответила Анисимова в комментариях.





Любопытно, что о результате ее теста не сообщалось официально.



Ранее в 1/8 финала в Абу-Даби вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.