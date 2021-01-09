ФОТО. Костюк с мамой наблюдали с трибун за матчем Свитолиной

Третья ракетка Украины Марта Костюк вместе с мамой Талиной наблюдали за матчем украинки Элины Свитолиной против россиянки Веры Звонаревой.
Напомним, Марта играла первым запуском, поэтому после своей победы имела свободное время, чтобы посмотреть поединок с участием Свитолиной, который проходил позже.
Обе украинки вышли в 1/8 финала, по сетке они могут пересечся в полуфинале.
Marta and her mother watching Elina Svitolina's match 👀🎾 pic.twitter.com/0hS4vAHuLm— Tennis_BTU_ENG (@Tennis_BTU_ENG) January 9, 2021
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Источник — Sport.ua
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Думаю Халеп та Іга Святек могли би бути класними подругами для Марти.
Вони теж щирі та позитивні особистості, з сімейними цінностями.
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Думаю Халеп та Іга Святек могли би бути класними подругами для Марти.
Вони теж щирі та позитивні особистості, з сімейними цінностями.
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