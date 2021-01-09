ФОТО. Костюк с мамой наблюдали с трибун за матчем Свитолиной

Готовятся к потенциальной битве в полуфинале?

  • 09.01.2021 14:30
  • 1160 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Костюк с мамой наблюдали с трибун за матчем Свитолиной
© WTA. Марта Костюк и Элина Свитолина

Третья ракетка Украины Марта Костюк вместе с мамой Талиной наблюдали за матчем украинки Элины Свитолиной против россиянки Веры Звонаревой.
 
Напомним, Марта играла первым запуском, поэтому после своей победы имела свободное время, чтобы посмотреть поединок с участием Свитолиной, который проходил позже.
 
Обе украинки вышли в 1/8 финала, по сетке они могут пересечся в полуфинале.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.01.2021 14:51
    0
    Сподіваюсь мама та Марта переглядають майбутніх суперниць по сітці та переможниць Grand Slam.
    -
    Думаю Халеп та Іга Святек могли би бути класними подругами для Марти.
    Вони теж щирі та позитивні особистості, з сімейними цінностями.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.01.2021 14:51
    0
    Сподіваюсь мама та Марта переглядають майбутніх суперниць по сітці та переможниць Grand Slam.
    -
    Думаю Халеп та Іга Святек могли би бути класними подругами для Марти.
    Вони теж щирі та позитивні особистості, з сімейними цінностями.
    Ссылка
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