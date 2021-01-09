Коуч Мехелена: «Поставил Шведа на место, ситуация выходила из-под контроля»

Наставник бельгийской команды провел воспитательную работу с украинцем

  • 09.01.2021 13:12
  • 3298 просмотров
  • 3 комментария
Коуч Мехелена: «Поставил Шведа на место, ситуация выходила из-под контроля»
© Twitter. Марьян Швед

Главный тренер «Мехелена» Воутер Вранкен прояснил ситуацию насчет недавно высказанной им публичной критики в адрес украинского легионера Марьяна Шведа, арендованного клубом у шотландского «Селтика».

«Этими словами я поставил Шведа на место внутри и публично, потому что ситуация выходила из-под контроля. Это заставило его изменить менталитет. Во время тренировок он стал более требователен к себе, и несколько раз выкладывался на полную. Решающий гол в ворота «Мускрона» стал наградой за эти труды», - заявил Вранкен.

В текущем сезоне на счету Шведа 5 матчей и 1 забитый мяч в чемпионате Бельгии.

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Источник — Het Nieuwsblad

(16 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 09.01.2021 14:11
    0
    Несколько раз выкладывался на полную. Отлично
    Ссылка
    Morales
    online
      Morales, 09.01.2021 13:38
    +1
    PFCLviv, 09.01.2021 13:20
    "Звєзду" пригасили трохи
    Просто чувак на своей волне.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 09.01.2021 13:20
    +5
    "Звєзду" пригасили трохи
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 09.01.2021 13:20
    +5
    "Звєзду" пригасили трохи
    Ссылка
    Morales
    online
      Morales, 09.01.2021 13:38
    +1
    PFCLviv, 09.01.2021 13:20
    "Звєзду" пригасили трохи
    Просто чувак на своей волне.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.01.2021 14:11
    0
    Несколько раз выкладывался на полную. Отлично
    Ссылка
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