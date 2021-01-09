Коуч Мехелена: «Поставил Шведа на место, ситуация выходила из-под контроля»

Главный тренер «Мехелена» Воутер Вранкен прояснил ситуацию насчет недавно высказанной им публичной критики в адрес украинского легионера Марьяна Шведа, арендованного клубом у шотландского «Селтика».

«Этими словами я поставил Шведа на место внутри и публично, потому что ситуация выходила из-под контроля. Это заставило его изменить менталитет. Во время тренировок он стал более требователен к себе, и несколько раз выкладывался на полную. Решающий гол в ворота «Мускрона» стал наградой за эти труды», - заявил Вранкен.

В текущем сезоне на счету Шведа 5 матчей и 1 забитый мяч в чемпионате Бельгии.

Читайте также: Нежный возраст Марьяна Шведа