Ворскла продлит контракт с игроком, на которого претендует клуб из Франции

У защитника Пап-Альюна Ндиайе договор истекает летом 2020 года

  • 09.01.2021 01:58
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Ворскла продлит контракт с игроком, на которого претендует клуб из Франции
© FootBoom. Пап-Альюн Ндиайе

У французского защитника «Ворсклы» Пап-Альюна Ндиайе договор с клубом истекает летом 2020 года.

Руководство полтавского клуба планирует продлить контракт игрока. Ранее появилась информация об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Лилля».

Главный тренер Юрий Максимов рассказал: «Да, с Ндиайе ведутся переговоры. Посмотрим, как все сложится». 

Коул полтавчан также прокомментировал возвращение в клуб Луизао: «Подписание Луизао? Да, он действительно уже у нас был. Хотелось бы, чтобы Луизао помог нам в предстоящем сезоне.  Другие трансферы? Если будут достойные кандидаты, то, конечно, рассмотрим. Время покажет, кто еще придет». 

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Источник — Footboom

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