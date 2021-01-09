Ворскла продлит контракт с игроком, на которого претендует клуб из Франции

У французского защитника «Ворсклы» Пап-Альюна Ндиайе договор с клубом истекает летом 2020 года.

Руководство полтавского клуба планирует продлить контракт игрока. Ранее появилась информация об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Лилля».

Главный тренер Юрий Максимов рассказал: «Да, с Ндиайе ведутся переговоры. Посмотрим, как все сложится».

Коул полтавчан также прокомментировал возвращение в клуб Луизао: «Подписание Луизао? Да, он действительно уже у нас был. Хотелось бы, чтобы Луизао помог нам в предстоящем сезоне. Другие трансферы? Если будут достойные кандидаты, то, конечно, рассмотрим. Время покажет, кто еще придет».