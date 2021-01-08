Астон Вилла выставила молодежный состав на кубковый матч против Ливерпуля

Поединок 3-го раунда Кубка Англии начнется 8 января в 21:45

  • 08.01.2021 21:21
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Астон Вилла выставила молодежный состав на кубковый матч против Ливерпуля
© ФК Ливерпуль

Сегодня, 8 января, в 21:45 состоится матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» принимает «Ливерпуль».

«Астон Вилла» сыграет в предстоящем поединке молодежным составом U-23. Дело в том, что в основной команде зафиксирована вспышка коронавируса.

Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии

Стали известны стартовые составы команд.

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    Tellur
    online
      Tellur, 08.01.2021 22:09
    0
    0:1 есть
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 08.01.2021 22:09
    0
    0:1 есть
    Ссылка
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