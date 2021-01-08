Астон Вилла выставила молодежный состав на кубковый матч против Ливерпуля

Сегодня, 8 января, в 21:45 состоится матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» принимает «Ливерпуль».
«Астон Вилла» сыграет в предстоящем поединке молодежным составом U-23. Дело в том, что в основной команде зафиксирована вспышка коронавируса.
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Twitter
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