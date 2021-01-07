Что случилось? Кубковая игра Астон Виллы и Ливерпуля под угрозой срыва

Проведение матча 3-го раунда Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем», запланированного на 8 января, находится под угрозой срыва.

У команды хозяев под руководством Дина Смита зафиксирована вспышка COVID-19. Правда, в Ливерпуле ожидают, что матч пройдет как запланировано.

7 января «Астон Вилла» закрыла свою тренировочную базу после того, как было получено «большое количество» положительных тестов на коронавирус. Второй раунд тестирования был проведен немедленно и тоже дал положительные результаты.

Отменена предматчевая пресс-конференция Дина Смита, и игра в Бирмингеме теперь под вопросом. Решение о проведении матча будет принимать Футбольная ассоциация Англии (FA).

Update. По последним сообщениям, тренер «Астон Виллы» Дин Смит планирует вывести на игру против «Ливерпуля» молодежную команду U-23.