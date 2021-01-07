Перед стартом «пандемического» сезона действующему чемпиону Англии преданные фанаты могли простить все что угодно, но только в том случае, если команда сможет защитить многострадальный титул. Однако футбольным клубам сейчас приходится настолько тяжело, что и «второстепенные» турниры начинают смотреться вполне себе неплохими состязаниями. В текущем футбольном году у «Ливерпуля» было не так уж и много обидчиков, но один из них запомнился сильнее всего – далеко не в каждый, пусть даже самый неудачный свой день, команда Юргена Клоппа может «сгореть» 2:7.

«Астон Вилла»



Все верно, именно подопечные Дина Смита так не гостеприимно обошлись со своими оппонентами во время последней дуэли на «Вилла Парк». С того момента прошло уже достаточно времени, по меркам нынешних реалий – целая пропасть длиной в три месяца. Каждый из коллективов успел пройти череду взлетов и падений, но все равно умудрялся держаться своих позиций. «Астон Вилла» – не та команда, от которой ожидают борьбы за призовые места до начала национального первенства, но в каждой отдельной встречи она вполне способна потрепать нервы соперникам.



Кубок Англии – старейшее состязание в мире, в котором «львы», на удивление многих, имеют прекрасную историю выступлений. Проблема лишь в том, что в последний раз данный трофей «Вилла» поднимала над головой тогда, когда «Ливерпуль» только мог мечтать об этом – в сезоне-1956/57. Однако по общему числу наград идет вровень с «красными», которые последний раз праздновали успех в данном турнире в сезоне-2005/06. На новый виток истории команда из Бирмингема будет заходить закаленной в боях «boxing day», который прошла, к слову, даже на аналогичном чемпиону уровне, набрав восемь очков в пяти поединках.

«Ливерпуль»



Но надо учесть, что команда Клоппа живет и мыслит совершенно в иной парадигме борьбы за чемпионский титул. Каждая потеря заветных баллов оборачивается для «красных» сближением с прямыми конкурентами в турнирной таблице. «Ливерпулю» в какой-то степени даже повезло, что их третьей осечкой кряду в АПЛ не смог воспользоваться «Манчестер Юнайтед», у которого попросту на одну проведенную игру меньше, при условии равенства набранных очков. Стало быть, мысли чемпиона сейчас могут быть направлены совершенно не на «побочные» турниры.



С другой стороны, в прошлом сезоне титул чемпионов Англии, пусть и долгожданный, стал единственным достижением команды. В остальных турнирах «красные» останавливались на достаточно ранних стадиях. Нечто похожее намечается и в этом сезоне. «Ливерпуль» уже точно прекратил участие в борьбе за Кубок Английской лиги, который определенная группа экспертов и за трофей-то не считают, совсем туманной обстоит ситуация защита титула на внутренней арене, а взять кубок Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне будет архисложной задачей.



В таком положении борьба за Кубок Англии видится неплохой перспективой не остаться в конце сезона и вовсе без наград, но цена вопроса слишком высока. Команды из АПЛ стартуют в данном состязании с ранних этапов, поэтому, если хотят поднять над головой трофей, должны будут провести шесть дополнительных поединков. И тут уже вопрос – Клопп неоднократно жаловался на сложность календаря в текущем сезоне, но своими собственными руками его команда может сделать последние полгода до Евро-2020 просто невыносимыми. А стоит ли игра свеч?

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Астон Виллы», и завершилась победой «львов» со счетом 7:2.

В первой части сезона команда Дина Смита не может похвастаться стабильностью в игре на своем поле. Кроме недавнего успеха в игре против «Кристал Пэлас» (3:0) и знаковой победы над «красными», и вспомнить будет нечего – 4 набранных очка в остальных шести матчах нового футбольного года.

«Ливерпуль» попал в кризис атакующей игры, сумев в последних трех матчах отличиться лишь одним забитым мячом. Совершенно нетипичная ситуация для команды Клоппа, которая до этого периода забивала в каждом выездном матче нового сезона хотя бы один гол.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Мингс, Конса, Кэш – МакГин, Дуглас Луис – Эль-Гази, Грилиш, Траоре – Уоткинс.

«Ливерпуль»: Алиссон – Милнер, Фабиньо, Р. Уильямс, Н. Уильямс – Вейналдум, Джонс, Кейта – Минамино, Ориги, Шакири.

Прогноз на матч

Мы считаем, что у «Ливерпуля» в предстоящем поединке возникнет острая необходимость взять полноценный реванш за 2:12 в последних двух матчах на «Вилла Парк», однако команда Клоппа точно не сможет избежать серьезного сопротивления со стороны соперников. В таких условиях, ставка «Астон Вилла победа хотя бы в одном тайме» за 3,80 от Parimatch выглядит достаточно рисковым, но вполне достойным предложением.



8 января, пятница