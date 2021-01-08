«Доверяем Ястремской». Федерация тенниса поможет Даяне в допинговом деле

Федерация тенниса Украины публично поддержала теннисистку Даяну Ястремскую, которую обвиняют в употребление допинга. Специалисты ФТУ работают над тем, чтобы помочь спортсменке оправдать себя.

«Как гром среди ясного неба прозвучала информация о положительном тесте Даяны Ястремской на запрещенные препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препараты, входящие в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Также мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки».

«Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. Сейчас большего мы сообщить не имеем права», - отметили в ФТУ.