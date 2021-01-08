«Доверяем Ястремской». Федерация тенниса поможет Даяне в допинговом деле

Даяну обвиняют в употребление допинга

  • 08.01.2021 15:31
  • 457 просмотров
  • 4 комментария
«Доверяем Ястремской». Федерация тенниса поможет Даяне в допинговом деле
© Jimmie48 Photography

Федерация тенниса Украины публично поддержала теннисистку Даяну Ястремскую, которую обвиняют в употребление допинга. Специалисты ФТУ работают над тем, чтобы помочь спортсменке оправдать себя.

«Как гром среди ясного неба прозвучала информация о положительном тесте Даяны Ястремской на запрещенные препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препараты, входящие в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Также мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки».

«Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. Сейчас большего мы сообщить не имеем права», - отметили в ФТУ.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 08.01.2021 16:07
    0
    Могут уменьшить срок. Скажем не 2 года, а 3-4 месяца. Прецеденты уже были
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 08.01.2021 15:49
    0
    Дебил, неминусуй, а если можешь то аргументируй, а если дебил то сопи в тряпочку.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 08.01.2021 15:46
    -3
    Дисквалификации не избежать. Допинговая принцесса
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 08.01.2021 15:39
    0
    Чем вы поможете, там одно есть или нет, помогатели ешь кит кот.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 08.01.2021 16:07
    0
    Могут уменьшить срок. Скажем не 2 года, а 3-4 месяца. Прецеденты уже были
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 08.01.2021 15:49
    0
    Дебил, неминусуй, а если можешь то аргументируй, а если дебил то сопи в тряпочку.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 08.01.2021 15:39
    0
    Чем вы поможете, там одно есть или нет, помогатели ешь кит кот.
    Ссылка
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