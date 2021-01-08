Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе нужно улучшать игру»

Главный тренер ПСЖ – о молодом нападающем

  • 08.01.2021 03:00
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе нужно улучшать игру»
© ФК Тоттенхэм. Маурисио Почеттино

Новоиспеченный наставник французского ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением об игре 22-летнего форварда Килиана Мбаппе в матче 18-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (1:1)

«Конечно, я доволен выступлением Мбаппе, но ему следует улучшать игру. Уверен, он хочет чаще забивать, лучше играть и приносить победы. Очевидно, что он разочарован. Всем игрокам нужно прибавлять, всей команде», - считает Почеттино.

Ранее сообщалось, что Почеттино хочет подписать звезду «Ман Сити».

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Источник — Marca

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