Почеттино хочет подписать звезду Ман Сити

Форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро может перейти в французский «Пари Сен-Жермен».

Нападающий является главной трансферной целью нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино на зимнее окно.

Отметим, что летом 2021 года истекает контракт Агуэро с «Манчестер Сити». За почти 10 лет выступлений в клубе он провел за «горожан» 379 матчей во всех турнирах и забил 256 мячей.