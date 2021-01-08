Почеттино хочет подписать звезду Ман Сити

Форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро может перейти в французский «Пари Сен-Жермен».
Нападающий является главной трансферной целью нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино на зимнее окно.
Отметим, что летом 2021 года истекает контракт Агуэро с «Манчестер Сити». За почти 10 лет выступлений в клубе он провел за «горожан» 379 матчей во всех турнирах и забил 256 мячей.
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Источник — Canal+
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