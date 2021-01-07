В матче 18-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 1:1.
События матча
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (ПСЖ).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромен Хамума (Сент-Этьен).
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Источник — MEGOGO
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