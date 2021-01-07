6 января в чемпионате Франции прошли матчи 18-го тура Лиги 1.

Маурисио Почеттино не сумел победить в первом матче на тренерском мостике «ПСЖ». В матче против «Сент-Этьена» была зафиксирована ничья (1:1).

В турнирной таблице лидируют: «Лион» (39), «ПСЖ», «Лилль» (по 36), «Ренн» (32), «Марсель» (31), «Монако», «Анже» (по 30).

Лига 1. 18-й тур

Брест – Ницца – 2:0

– Ницца – 2:0 Лорьян – Монако – 2:5

– 2:5 Мец – Бордо – 0:0

Нант – Ренн – 0:0

Страсбур – Ним – 5:0

– Ним – 5:0 Лилль – Анже – 1:2

– 1:2 Лион – Ланс – 3:2

– Ланс – 3:2 Марсель – Монпелье – 3:1

– Монпелье – 3:1 Реймс – Дижон – 0:0

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1

Турнирная таблица Лиги 1