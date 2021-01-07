6 января в чемпионате Франции прошли матчи 18-го тура Лиги 1.
Маурисио Почеттино не сумел победить в первом матче на тренерском мостике «ПСЖ». В матче против «Сент-Этьена» была зафиксирована ничья (1:1).
В турнирной таблице лидируют: «Лион» (39), «ПСЖ», «Лилль» (по 36), «Ренн» (32), «Марсель» (31), «Монако», «Анже» (по 30).
Лига 1. 18-й тур
- Брест – Ницца – 2:0
- Лорьян – Монако – 2:5
- Мец – Бордо – 0:0
- Нант – Ренн – 0:0
- Страсбур – Ним – 5:0
- Лилль – Анже – 1:2
- Лион – Ланс – 3:2
- Марсель – Монпелье – 3:1
- Реймс – Дижон – 0:0
- Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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