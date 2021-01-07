18-й тур
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Почеттино не сумел победить в первом матче на тренерском мостике ПСЖ

В чемпионате Франции прошли матчи 18-го тура Лиги 1

  • 07.01.2021 00:37
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Почеттино не сумел победить в первом матче на тренерском мостике ПСЖ
© Twitter. Маурисио Почеттино

6 января в чемпионате Франции прошли матчи 18-го тура Лиги 1.

Маурисио Почеттино не сумел победить в первом матче на тренерском мостике «ПСЖ». В матче против «Сент-Этьена» была зафиксирована ничья (1:1).

В турнирной таблице лидируют: «Лион» (39), «ПСЖ», «Лилль» (по 36), «Ренн» (32), «Марсель» (31), «Монако», «Анже» (по 30).

Лига 1. 18-й тур

  • Брест – Ницца – 2:0
  • Лорьян – Монако – 2:5
  • Мец –  Бордо – 0:0
  • Нант – Ренн – 0:0
  • Страсбур – Ним – 5:0
  • Лилль – Анже – 1:2
  • Лион – Ланс – 3:2
  • Марсель – Монпелье – 3:1
  • Реймс – Дижон – 0:0
  • Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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