Кадири снова в Динамо: чемодан без ручки или ценная опция для Луческу?

Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу провело неплохую первую часть сезона, решив целый ряд стратегически важных задач, основной из которых являлось, конечно, попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. За это «бело-синие» получат от УЕФА порядка 35,5 миллионов евро, а потому президенту клуба Игорю Суркису однозначно можно ощущать промежуточное удовлетворение, омрачить которое, пожалуй, способен только неудачный финиш в УПЛ, в результате которого «Динамо» упустит лидерство, а с ним и «золото» чемпионата. Однако пока все целиком и полностью в руках и ногах команды Луческу, а потому руководству киевлян по-хорошему пора бы и вознаградить опытного румынского наставника качественными кадрами, приобретенными под первую команду.

Вместо этого последние новости таковы, что на первый сбор в ОАЭ «Динамо» отправится без новичков. Единственным неизведанным (возможно, лишь не до конца) для Мирчи Луческу футболистом окажется 24-летний ганец Мохаммед Кадири, который возвращается после полугодовой аренды в тульском «Арсенале». Но нужен ли африканец нынешнему тренерскому штабу, и как он провел последние несколько месяцев?

Брали под Хацкевича

Очевидно, что приход в «Динамо» Мохаммеда Кадири, равно как и покупку Франа Соля, Игорь Суркис затевал исключительно с согласия тогдашнего главного тренера команды Александра Хацкевича. Летом 2019 года контракт Кадири был выкуплен киевлянами у венской «Аустрии», а Хацкевич на презентационной пресс-конференции рассыпался комплиментами в адрес новичка: «Очень рад, что Кадири оказался у нас в команде. Его сильные качества – атлетизм, неуступчивость, игра один в один. Нам давно не хватало такого игрока, как Кадири. Он оставляет приятные впечатления, и добавит нам мощи в середине поля как в УПЛ, так и в Европе».

На практике дела сложились таким образом, что под руководством Хацкевича в «Динамо» Кадири провел только один поединок. Белорус не спешил вводить новичка в состав, очевидно давая тому возможность не торопясь осознать все требования наставников, но в итоге сам Хацкевич, как и его ассистенты, в августе 2019-го был отправлен в отставку.

Пришедший на место Хацкевича Алексей Михайличенко давал возможность Кадири играть, но было ощущение, что делает это он исключительно с целью угодить президенту. Игорь Суркис, в частности, после поединка своей команды в минувшем сезоне против «Олимпика» обмолвился: «После перерыва Кадири играл как опорный полузащитник. Шел вперед, пробивал. Не понимаю, почему его не использовали. Он был куплен по огромному желанию Хацкевича. Но тренерам всегда виднее. Видно, не прочувствовал. Нужно тоже иметь мастерство угадывать с составом. Кадири – тот игрок, который может цементировать середину поля».



ФК Динамо

Когда Михайличенко ставил Кадири в опорную зону, то африканец смотрелся более менее приемлемо, но выходя в центре обороны Мохаммед выглядел откровенно неорганично. С другой стороны, кадровые проблемы вынуждали Михайличенко идти на такой шаг, а Кадири не только затыкал бреши, но и попутно собирал тонны критики от болельщиков и экспертов.

Луческу не дал шанса

Все для Кадири, как и для других футболистов «Динамо», должно было измениться с приходом на тренерский мостик Мирчи Луческу. Изначально в интервью африканец хвалил румынского наставника и выражал оптимизм по поводу своего будущего в клубе, однако не проведя на старте нового сезона ни одного официального матча, в середине сентября Кадири отбыл туда, где его и высмотрели селекционеры «Динамо» - в тульский «Арсенал».

Середняк российской Премьер-лиги изначально арендовал Кадири на год, а агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что Луческу не видит у Мохаммеда перспектив в «Динамо»: «В «Арсенале» у Кадири годовая аренда, поэтому не было смысла куда-то еще дергаться. Мирча Луческу не рассчитывал на футболиста, поэтому пришлось уходить из «Динамо». Хорошо, что оперативно нашли вариант с Тулой».

В стане тульских «оружейников» Кадири достаточно быстро вернул себе место в основе. Уже во втором после возвращения в «Арсенал» матче РПЛ Мохаммед отличился забитым мячом в ворота «Ростова», а в следующей игре забил еще и «Тамбову». Болельщики туляков были очень довольны трансфером, так как Кадири зарекомендовал себя в их команде очень хорошо еще во времена прямой аренды африканца из венской «Аустрии».

В «Арсенале» у Олега Кононова и сменившего его Игоря Черевченко в сезоне-2018/19 Кадири преимущественно играл в центре поля, где и проявлял свой атлетизм и неуступчивость, о которых так комплиментарно отзывался впоследствии Хацкевич. По индексу Wyscout Кадири в том сезоне занял достаточно высокую седьмую строчку в категории лучших опорников российского чемпионата, пропустив вперед только Газинского из «Краснодара», Крыховяка из «Локомотива», Фернандо из «Спартака», Гацкана из «Ростова», Паредеса из «Зенита» и Каборе из «Краснодара».

Но вернувшись в Тулу из Киева, Кадири не застал в «Арсенале» прежних наставников, а Сергей Подпалый и Дмитрий Парфенов, как и Алексей Михайличенко в «Динамо», предпочитали больше ставить Мохаммеда в центр обороны, чем на его излюбленное место в опорной зоне. Там у «канониров» наметился переизбыток квалифицированных исполнителей, а доверием тренеров больше остальных пользовались болгарин Костадинов и серб Чаушич.



ФК Арсенал Тула

В итоге Кадири получил игровую практику, но болельщики «Арсенала» куда чаще начали пенять африканцу на ошибки, не видя в его игре прежней надежности. Оно и понятно: раньше огрехи Мохаммеда в Туле подчищали центрбеки, а теперь такой поддержки африканца лишили. Логично, что по такой игре о высоких местах в индексах Wyscout говорить уже не приходится…

Впрочем, фанаты туляков в большинстве своем все равно расстроены уходом Кадири, так как считают его сильным футболистом для их команды. Другое дело, что нынешний «Арсенал» - это вовсе не та команда, которая была еще два сезона назад. Сейчас у туляков вырисовывается множество проблем, прямо отразившихся и на спортивных результатах – к зимней паузе «оружейники» пришли лишь на 14-м месте в турнирной таблице.

Поговаривают, что Кадири в последнее время был не в лучших отношениях с высшим менеджментом «Арсенала», а еще, что руководство Тульской области существенно снизило долю внимания к футбольной команде. Вероятно, все это в конечном итоге и вылезло в ту самую версию с «семейными обстоятельствами», которая стала основой для официальной причины расторжения «Арсеналом» арендного соглашения, и возвращения Кадири в Киев уже в январе.

Что же дальше?

Очевидно, что Луческу прекрасно понимает и осознает возможности Кадири, который является чистым разрушителем, и на что-то большее откровенно не способен. Переобучить африканца румынскому наставнику «Динамо» также вряд ли удастся. Во-первых, легионеру вскоре исполнится 25 лет, а по футбольным меркам это уже возраст состоявшегося игрока, а во-вторых, у Луческу банально нет времени сюсюкаться с теми, от кого может и не быть пользы.

Поэтому перспективы Кадири в «Динамо» при Мирче Луческу выглядят, мягко говоря, туманными. Единственным шансом остаться в Киеве весной для африканца будет отказ Игоря Суркиса и его брата от покупки игрока в центр поля, которая вроде как активно обсуждалась на последней встрече Луческу и руководства клуба. Очевидно, что условный Курбелис из «Панатинаикоса» будет для Мирчи куда более желанным вариантом, чем Кадири, хотя бы потому, что ганец выглядит ограниченнее грека в командной игре и гораздо менее способным на, в хорошем понимании этого слова, неординарные решения на поле.

Кроме того, Мирча специально брал в «Динамо» более понятного для себя соотечественника Тудора Белуце, который пока все еще ждет шанс проявить себя в столице Украины. Если у тренерского штаба Луческу встанет выбор, кого ставить – Кадири или Белуце, то первому нужно сделать гораздо больше, чтобы пробиться в состав, чем румыну, отработавшему плечом к плечу с Мирчей и его ассистентами последние несколько месяцев.

Банально, но Кадири сейчас – это такой себе чемодан без ручки для «Динамо», избавиться от которого бесплатно очень жалко, но и найти какое-либо применение видится невероятно сложным решением. Да, можно пофантазировать и представить, что весной Кадири пробьется в основу «Динамо», а его игра заблестит новыми яркими красками, но давайте будем честны перед собой: Луческу еще в «Шахтере» доказал, что если футболист был им по какой-то причине отбракован изначально, то его будущее в команде, по сути, предрешено.

Хотя сезон-2020/21, как и концовка минувшего, в силу объективных причин уже приучил к определенной непредсказуемости, а потому не будем спешить с окончательными выводами. В конце концов, вдохнул же Луческу новую жизнь в Жерсона Родригеша после возвращения того из аренды? Возможно, и с Кадири мы увидим похожую историю…