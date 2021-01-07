Кадири снова в Динамо: чемодан без ручки или ценная опция для Луческу?

Sport.ua – о возвращении в столичный клуб 24-летнего африканского легионера

  • 07.01.2021 11:31
  • 6170 просмотров
  • 24 комментария
Кадири снова в Динамо: чемодан без ручки или ценная опция для Луческу?
© ФК Динамо. Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу провело неплохую первую часть сезона, решив целый ряд стратегически важных задач, основной из которых являлось, конечно, попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. За это «бело-синие» получат от УЕФА порядка 35,5 миллионов евро, а потому президенту клуба Игорю Суркису однозначно можно ощущать промежуточное удовлетворение, омрачить которое, пожалуй, способен только неудачный финиш в УПЛ, в результате которого «Динамо» упустит лидерство, а с ним и «золото» чемпионата. Однако пока все целиком и полностью в руках и ногах команды Луческу, а потому руководству киевлян по-хорошему пора бы и вознаградить опытного румынского наставника качественными кадрами, приобретенными под первую команду.

Вместо этого последние новости таковы, что на первый сбор в ОАЭ «Динамо» отправится без новичков. Единственным неизведанным (возможно, лишь не до конца) для Мирчи Луческу футболистом окажется 24-летний ганец Мохаммед Кадири, который возвращается после полугодовой аренды в тульском «Арсенале». Но нужен ли африканец нынешнему тренерскому штабу, и как он провел последние несколько месяцев?

Брали под Хацкевича

Очевидно, что приход в «Динамо» Мохаммеда Кадири, равно как и покупку Франа Соля, Игорь Суркис затевал исключительно с согласия тогдашнего главного тренера команды Александра Хацкевича. Летом 2019 года контракт Кадири был выкуплен киевлянами у венской «Аустрии», а Хацкевич на презентационной пресс-конференции рассыпался комплиментами в адрес новичка: «Очень рад, что Кадири оказался у нас в команде. Его сильные качества – атлетизм, неуступчивость, игра один в один. Нам давно не хватало такого игрока, как Кадири. Он оставляет приятные впечатления, и добавит нам мощи в середине поля как в УПЛ, так и в Европе».

На практике дела сложились таким образом, что под руководством Хацкевича в «Динамо» Кадири провел только один поединок. Белорус не спешил вводить новичка в состав, очевидно давая тому возможность не торопясь осознать все требования наставников, но в итоге сам Хацкевич, как и его ассистенты, в августе 2019-го был отправлен в отставку.

Пришедший на место Хацкевича Алексей Михайличенко давал возможность Кадири играть, но было ощущение, что делает это он исключительно с целью угодить президенту. Игорь Суркис, в частности, после поединка своей команды в минувшем сезоне против «Олимпика» обмолвился: «После перерыва Кадири играл как опорный полузащитник. Шел вперед, пробивал. Не понимаю, почему его не использовали. Он был куплен по огромному желанию Хацкевича. Но тренерам всегда виднее. Видно, не прочувствовал. Нужно тоже иметь мастерство угадывать с составом. Кадири – тот игрок, который может цементировать середину поля».


ФК Динамо

Когда Михайличенко ставил Кадири в опорную зону, то африканец смотрелся более менее приемлемо, но выходя в центре обороны Мохаммед выглядел откровенно неорганично. С другой стороны, кадровые проблемы вынуждали Михайличенко идти на такой шаг, а Кадири не только затыкал бреши, но и попутно собирал тонны критики от болельщиков и экспертов.

Луческу не дал шанса

Все для Кадири, как и для других футболистов «Динамо», должно было измениться с приходом на тренерский мостик Мирчи Луческу. Изначально в интервью африканец хвалил румынского наставника и выражал оптимизм по поводу своего будущего в клубе, однако не проведя на старте нового сезона ни одного официального матча, в середине сентября Кадири отбыл туда, где его и высмотрели селекционеры «Динамо» - в тульский «Арсенал».

Середняк российской Премьер-лиги изначально арендовал Кадири на год, а агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что Луческу не видит у Мохаммеда перспектив в «Динамо»: «В «Арсенале» у Кадири годовая аренда, поэтому не было смысла куда-то еще дергаться. Мирча Луческу не рассчитывал на футболиста, поэтому пришлось уходить из «Динамо». Хорошо, что оперативно нашли вариант с Тулой».

В стане тульских «оружейников» Кадири достаточно быстро вернул себе место в основе. Уже во втором после возвращения в «Арсенал» матче РПЛ Мохаммед отличился забитым мячом в ворота «Ростова», а в следующей игре забил еще и «Тамбову». Болельщики туляков были очень довольны трансфером, так как Кадири зарекомендовал себя в их команде очень хорошо еще во времена прямой аренды африканца из венской «Аустрии».

В «Арсенале» у Олега Кононова и сменившего его Игоря Черевченко в сезоне-2018/19 Кадири преимущественно играл в центре поля, где и проявлял свой атлетизм и неуступчивость, о которых так комплиментарно отзывался впоследствии Хацкевич. По индексу Wyscout Кадири в том сезоне занял достаточно высокую седьмую строчку в категории лучших опорников российского чемпионата, пропустив вперед только Газинского из «Краснодара», Крыховяка из «Локомотива», Фернандо из «Спартака», Гацкана из «Ростова», Паредеса из «Зенита» и Каборе из «Краснодара».

Но вернувшись в Тулу из Киева, Кадири не застал в «Арсенале» прежних наставников, а Сергей Подпалый и Дмитрий Парфенов, как и Алексей Михайличенко в «Динамо», предпочитали больше ставить Мохаммеда в центр обороны, чем на его излюбленное место в опорной зоне. Там у «канониров» наметился переизбыток квалифицированных исполнителей, а доверием тренеров больше остальных пользовались болгарин Костадинов и серб Чаушич.


ФК Арсенал Тула

В итоге Кадири получил игровую практику, но болельщики «Арсенала» куда чаще начали пенять африканцу на ошибки, не видя в его игре прежней надежности. Оно и понятно: раньше огрехи Мохаммеда в Туле подчищали центрбеки, а теперь такой поддержки африканца лишили. Логично, что по такой игре о высоких местах в индексах Wyscout говорить уже не приходится…

Впрочем, фанаты туляков в большинстве своем все равно расстроены уходом Кадири, так как считают его сильным футболистом для их команды. Другое дело, что нынешний «Арсенал» - это вовсе не та команда, которая была еще два сезона назад. Сейчас у туляков вырисовывается множество проблем, прямо отразившихся и на спортивных результатах – к зимней паузе «оружейники» пришли лишь на 14-м месте в турнирной таблице.

Поговаривают, что Кадири в последнее время был не в лучших отношениях с высшим менеджментом «Арсенала», а еще, что руководство Тульской области существенно снизило долю внимания к футбольной команде. Вероятно, все это в конечном итоге и вылезло в ту самую версию с «семейными обстоятельствами», которая стала основой для официальной причины расторжения «Арсеналом» арендного соглашения, и возвращения Кадири в Киев уже в январе.

Что же дальше?

Очевидно, что Луческу прекрасно понимает и осознает возможности Кадири, который является чистым разрушителем, и на что-то большее откровенно не способен. Переобучить африканца румынскому наставнику «Динамо» также вряд ли удастся. Во-первых, легионеру вскоре исполнится 25 лет, а по футбольным меркам это уже возраст состоявшегося игрока, а во-вторых, у Луческу банально нет времени сюсюкаться с теми, от кого может и не быть пользы.

Поэтому перспективы Кадири в «Динамо» при Мирче Луческу выглядят, мягко говоря, туманными. Единственным шансом остаться в Киеве весной для африканца будет отказ Игоря Суркиса и его брата от покупки игрока в центр поля, которая вроде как активно обсуждалась на последней встрече Луческу и руководства клуба. Очевидно, что условный Курбелис из «Панатинаикоса» будет для Мирчи куда более желанным вариантом, чем Кадири, хотя бы потому, что ганец выглядит ограниченнее грека в командной игре и гораздо менее способным на, в хорошем понимании этого слова, неординарные решения на поле.

Кроме того, Мирча специально брал в «Динамо» более понятного для себя соотечественника Тудора Белуце, который пока все еще ждет шанс проявить себя в столице Украины. Если у тренерского штаба Луческу встанет выбор, кого ставить – Кадири или Белуце, то первому нужно сделать гораздо больше, чтобы пробиться в состав, чем румыну, отработавшему плечом к плечу с Мирчей и его ассистентами последние несколько месяцев.

Банально, но Кадири сейчас – это такой себе чемодан без ручки для «Динамо», избавиться от которого бесплатно очень жалко, но и найти какое-либо применение видится невероятно сложным решением. Да, можно пофантазировать и представить, что весной Кадири пробьется в основу «Динамо», а его игра заблестит новыми яркими красками, но давайте будем честны перед собой: Луческу еще в «Шахтере» доказал, что если футболист был им по какой-то причине отбракован изначально, то его будущее в команде, по сути, предрешено.

Хотя сезон-2020/21, как и концовка минувшего, в силу объективных причин уже приучил к определенной непредсказуемости, а потому не будем спешить с окончательными выводами. В конце концов, вдохнул же Луческу новую жизнь в Жерсона Родригеша после возвращения того из аренды? Возможно, и с Кадири мы увидим похожую историю…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 13:43
    -1
    Это норма для них.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 13:40
    0
    Alex86 1, 07.01.2021 13:13
    К сожалению они не стали особо известными и после ДК, хотя возразить можно и по Виде, он был куплен не за 5 коп на то время совсем уж и не таким уж неизвестным и по Еременко .. но все это относительно и суть ясна в общем-то, ты имеешь в виду брать за недорого и развивать до определенного уровня ... не складывается если брать пропорцию что-то последнее время особо это, а так что б взять аля додо у шахты и в разы резко поднять стоимость, так что-то и не припомню за последние года 3-4 кто у нас так взлетал. Наши воспитанники не в счет заигравшие при луче, это не покупки.
    У Шахты, к примеру, Тайсона и Марлоса брали за 15 и 8 млн.у Металлиста. Могли в свое время заработать на них, но не продали в удобный момент. Сейчас их оценивают в 7-8 каждого. Вроде потеря по деньгам. Но они делали игру команды, они эти деньги отбили игрой в ЛЧ и чемпионствами, что приводило к попаданию Шахтера в эту ЛЧ без квалификаций, а значит опять приносило доход. Часть игроков ДК так же игрой приносили доход. В последние года 3-4 в ДК какие-то явные проблемы были с финансами и менеджментом
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 13:32
    0
    Alex86 1, 07.01.2021 13:13
    К сожалению они не стали особо известными и после ДК, хотя возразить можно и по Виде, он был куплен не за 5 коп на то время совсем уж и не таким уж неизвестным и по Еременко .. но все это относительно и суть ясна в общем-то, ты имеешь в виду брать за недорого и развивать до определенного уровня ... не складывается если брать пропорцию что-то последнее время особо это, а так что б взять аля додо у шахты и в разы резко поднять стоимость, так что-то и не припомню за последние года 3-4 кто у нас так взлетал. Наши воспитанники не в счет заигравшие при луче, это не покупки.
    Так за сколько их продали не вопрос к селекции. Суть в том, что они сильно в ДК играли. Ерёменко ушел почти в три раза дороже, чем покупался, Драгович приходил за 10, ушел за 21. К тому же есть и успехи селекции среди украинских игроков - Ярмоленко, Хачериди, Шапаренко. Ярмоленко купили в Десне за 250 тыс, продали в Боруссию за 25 млн. Это ведь тоже раскрутка. Шахтёр лучше раскручивает и продает бразильцев, это и так заметно. Но он их часто и покупает за хорошие деньги. Только и там бывают Бернарды. купленные за 25 млн. и ушедшие свободными агентами.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 13:13
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 13:06
    Диого Ринкон, Бетао, Роман Ерёменко, Юссуф, Вида не были особо известными игроками до ДК. Калитвинцева до прихода в ДК все списали за возраст и травматичность, а в Киеве он заиграл.Понятно, что я предпочту Велозу, но твоей же логике, это уже не вопрос к селекции. Велозу был игроком сборной Португалии, переходя в ДК, игроком с именем. Тут не надо быть суперселекционером,чтобы подписать такого игрока. Тут просто надо иметь деньги на трансфер и уметь договориться. Я вот тоже хотел б в ДК увидеть не Кадири, а Канте или Крооса)
    К сожалению они не стали особо известными и после ДК, хотя возразить можно и по Виде, он был куплен не за 5 коп на то время совсем уж и не таким уж неизвестным и по Еременко .. но все это относительно и суть ясна в общем-то, ты имеешь в виду брать за недорого и развивать до определенного уровня ... не складывается если брать пропорцию что-то последнее время особо это, а так что б взять аля додо у шахты и в разы резко поднять стоимость, так что-то и не припомню за последние года 3-4 кто у нас так взлетал. Наши воспитанники не в счет заигравшие при луче, это не покупки.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 13:06
    0
    Alex86 1, 07.01.2021 12:58
    Давай объективно - Де Пена это чуть ли не 1 случай у ДК из 1ООО таких. Ну а все почти кого брали тогда или играли до/ во время/ после нас, но играли, понятное дело что 1ОО % никто не даст, но класс сразу чувствуется. Предпочтешь Велозу взять или Кадири условного и кого легче потом продать? То что не продлили контракт и отпустили уже иной вопрос.
    Диого Ринкон, Бетао, Роман Ерёменко, Юссуф, Вида не были особо известными игроками до ДК. Калитвинцева до прихода в ДК все списали за возраст и травматичность, а в Киеве он заиграл.Понятно, что я предпочту Велозу, но твоей же логике, это уже не вопрос к селекции. Велозу был игроком сборной Португалии, переходя в ДК, игроком с именем. Тут не надо быть суперселекционером,чтобы подписать такого игрока. Тут просто надо иметь деньги на трансфер и уметь договориться. Я вот тоже хотел б в ДК увидеть не Кадири, а Канте или Крооса)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 13:00
    +1
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:58
    Вот я и думаю, они реально левые из-за неумения искать сильных игроков или кто-то регулярно на них зарабатывает?
    Больше похоже на второе, поскольку ну очень какие-то сомнительные кадры аля Эскобар или 2 пляжника которые даже не были куплены на выпущены в ЛЧ (безумие какое-то) и тд и тп, думаю можно тыкнуть в любой год и пачку примеров таких найти где и за суп не стоило их брать и за борщ не вышло их продать
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:58
    +1
    Alex86 1, 07.01.2021 12:50
    И все же ... я больше не про откаты, а про реально усиление говорю, а так ... какой год не вспомни то у ДК какие-то пздц левые пассажиры случаются
    Вот я и думаю, они реально левые из-за неумения искать сильных игроков или кто-то регулярно на них зарабатывает?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:58
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:54
    Ну так из тех Беланда тоже играл так себе, Ленс хорошо, но слабее себя в ПСВ. Только Мбокани нормально и то, через промежутки выпадал. Де Пену взяли "за тарелку супа", а он заиграл. Хотя в целом согласен - чтобы получить хорошего игрока, надо потратиться, а не скупать по дешёвке всех. Примеры Львова и Карпат с их массовыми закупками в последние пару сезонов это подтверждают.
    Давай объективно - Де Пена это чуть ли не 1 случай у ДК из 1ООО таких. Ну а все почти кого брали тогда или играли до/ во время/ после нас, но играли, понятное дело что 1ОО % никто не даст, но класс сразу чувствуется. Предпочтешь Велозу взять или Кадири условного и кого легче потом продать? То что не продлили контракт и отпустили уже иной вопрос.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:54
    +1
    Alex86 1, 07.01.2021 12:45
    По большому счету зачастую выходит у нас если тратишься как было при блохе, то и продать можно и заработать и играть будут нормально игроки, если же берешь за тарелку супа, то пустая трата и на суп и на его изготовление и тд
    Ну так из тех Беланда тоже играл так себе, Ленс хорошо, но слабее себя в ПСВ. Только Мбокани нормально и то, через промежутки выпадал. Де Пену взяли "за тарелку супа", а он заиграл. Хотя в целом согласен - чтобы получить хорошего игрока, надо потратиться, а не скупать по дешёвке всех. Примеры Львова и Карпат с их массовыми закупками в последние пару сезонов это подтверждают.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:50
    -1
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:42
    Так в любом клубе есть и удачные и неудачные находки селекционеров. Или не неудачные, а просто работают какие-то известные только в узком кругу договоренности и откаты. Нам кажутся такие покупки неудачными, но агенты и селекционеры на этом зарабатывают. Несколько лет назад в Китае было три трансфера КИТАЙСКИХ вратарей из одних клубов в другие. каждый в районе 10 млн. долларов. Стоимость каждого из вратарей на Трансфермаркте оценивалась в 100-300 тыс. Спецом сейчас наугад открыл и сразу нашел одного из них. Chao Gu, стоимость 225 тыс, переходил в Цзянсу Сунин за 7 млн. евро. Вот как такое назвать удачным или неудачным трансфером, если там шла какая-то перекачка денег.
    И все же ... я больше не про откаты, а про реально усиление говорю, а так ... какой год не вспомни то у ДК какие-то пздц левые пассажиры случаются
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:48
    0
    Сергей Шепеленко, 07.01.2021 12:36
    Согласен с автором статьи, что в опорой зоне он хорош! А в Динамо кроме Сидорчука, который привозит непонятные фолы никого больше нет. Мне кажется Мирча сделает из него полезного команде игрока
    А мне его игра не понравилась. Пасов вперёд нормальных почти нет, когда мимо него идут атаки соперника, наблюдал безучастно, почти не мешая им, словно ему оно и не надо, один в один проигрывал. Только в одной игре из тех, что видел, он завелся и раза три подклюился к атаке и стал играть жестче при перехватах. Так и это было после его грубой ошибке в обороне.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:48
    +1
    А мне его игра не понравилась. Пасов вперёд нормальных почти нет, когда мимо него идут атаки соперника, наблюдал безучастно, почти не мешая им, словно ему оно и не надо, один в один проигрывал. Только в одной игре из тех, что видел, он завелся и раза три подклюился к атаке и стал играть жестче при перехватах. Так и это было после его грубой ошибке в обороне.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:45
    +1
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:42
    Так в любом клубе есть и удачные и неудачные находки селекционеров. Или не неудачные, а просто работают какие-то известные только в узком кругу договоренности и откаты. Нам кажутся такие покупки неудачными, но агенты и селекционеры на этом зарабатывают. Несколько лет назад в Китае было три трансфера КИТАЙСКИХ вратарей из одних клубов в другие. каждый в районе 10 млн. долларов. Стоимость каждого из вратарей на Трансфермаркте оценивалась в 100-300 тыс. Спецом сейчас наугад открыл и сразу нашел одного из них. Chao Gu, стоимость 225 тыс, переходил в Цзянсу Сунин за 7 млн. евро. Вот как такое назвать удачным или неудачным трансфером, если там шла какая-то перекачка денег.
    По большому счету зачастую выходит у нас если тратишься как было при блохе, то и продать можно и заработать и играть будут нормально игроки, если же берешь за тарелку супа, то пустая трата и на суп и на его изготовление и тд
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:42
    +2
    Alex86 1, 07.01.2021 12:25
    А что делать с примера неудачными, более того была масса игроков на контракте по 5 лет с графой О.О. матчей за это время?
    Так в любом клубе есть и удачные и неудачные находки селекционеров. Или не неудачные, а просто работают какие-то известные только в узком кругу договоренности и откаты. Нам кажутся такие покупки неудачными, но агенты и селекционеры на этом зарабатывают. Несколько лет назад в Китае было три трансфера КИТАЙСКИХ вратарей из одних клубов в другие. каждый в районе 10 млн. долларов. Стоимость каждого из вратарей на Трансфермаркте оценивалась в 100-300 тыс. Спецом сейчас наугад открыл и сразу нашел одного из них. Chao Gu, стоимость 225 тыс, переходил в Цзянсу Сунин за 7 млн. евро. Вот как такое назвать удачным или неудачным трансфером, если там шла какая-то перекачка денег.
    Ссылка
    Сергей Шепеленко
      Сергей Шепеленко, 07.01.2021 12:36
    +2
    Согласен с автором статьи, что в опорой зоне он хорош! А в Динамо кроме Сидорчука, который привозит непонятные фолы никого больше нет. Мне кажется Мирча сделает из него полезного команде игрока
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:25
    -2
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:18
    Завжди слабенькою була? А це "завжди" з яких часів? Тобто такі гравці як Бангура, Діого Рінкон, Чернат, Ідейє, Мбокані, Віда, Роман Єременко, Юссуф, Вукоєвич, зараз Вербич, Де Пена,та багато інших - то слабка селекція?
    А что делать с примера неудачными, более того была масса игроков на контракте по 5 лет с графой О.О. матчей за это время?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:18
    +3
    Roma Ukraine, 07.01.2021 12:10
    цей шлак навіть в найслабші команді ватостану не заграв, треба гнати його чим подалі. В динамо селекція завжди була слабенькою. Селекція була скоріш не для того щоб підписати хорошого гравця, а щоб відмити бабло.
    Завжди слабенькою була? А це "завжди" з яких часів? Тобто такі гравці як Бангура, Діого Рінкон, Чернат, Ідейє, Мбокані, Віда, Роман Єременко, Юссуф, Вукоєвич, зараз Вербич, Де Пена,та багато інших - то слабка селекція?
    Ссылка
    sasha18
      sasha18, 07.01.2021 12:13
    0
    Чувствую кто-то с России возьмёт его в аренду, или наш Олимпик
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 07.01.2021 12:10
    -2
    цей шлак навіть в найслабші команді ватостану не заграв, треба гнати його чим подалі. В динамо селекція завжди була слабенькою. Селекція була скоріш не для того щоб підписати хорошого гравця, а щоб відмити бабло.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 12:10
    0
    "чемодан без ручки" вернее...черный кожаный чемодан
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:18
    +3
    Roma Ukraine, 07.01.2021 12:10
    цей шлак навіть в найслабші команді ватостану не заграв, треба гнати його чим подалі. В динамо селекція завжди була слабенькою. Селекція була скоріш не для того щоб підписати хорошого гравця, а щоб відмити бабло.
    Завжди слабенькою була? А це "завжди" з яких часів? Тобто такі гравці як Бангура, Діого Рінкон, Чернат, Ідейє, Мбокані, Віда, Роман Єременко, Юссуф, Вукоєвич, зараз Вербич, Де Пена,та багато інших - то слабка селекція?
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 07.01.2021 11:55
    +3
    Время покажет поживём Увидем
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2021 11:40
    +3
    сколько можно мусолить его? отдайте в Минай!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:42
    +2
    Alex86 1, 07.01.2021 12:25
    А что делать с примера неудачными, более того была масса игроков на контракте по 5 лет с графой О.О. матчей за это время?
    Так в любом клубе есть и удачные и неудачные находки селекционеров. Или не неудачные, а просто работают какие-то известные только в узком кругу договоренности и откаты. Нам кажутся такие покупки неудачными, но агенты и селекционеры на этом зарабатывают. Несколько лет назад в Китае было три трансфера КИТАЙСКИХ вратарей из одних клубов в другие. каждый в районе 10 млн. долларов. Стоимость каждого из вратарей на Трансфермаркте оценивалась в 100-300 тыс. Спецом сейчас наугад открыл и сразу нашел одного из них. Chao Gu, стоимость 225 тыс, переходил в Цзянсу Сунин за 7 млн. евро. Вот как такое назвать удачным или неудачным трансфером, если там шла какая-то перекачка денег.
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    Сергей Шепеленко
      Сергей Шепеленко, 07.01.2021 12:36
    +2
    Согласен с автором статьи, что в опорой зоне он хорош! А в Динамо кроме Сидорчука, который привозит непонятные фолы никого больше нет. Мне кажется Мирча сделает из него полезного команде игрока
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 13:00
    +1
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:58
    Вот я и думаю, они реально левые из-за неумения искать сильных игроков или кто-то регулярно на них зарабатывает?
    Больше похоже на второе, поскольку ну очень какие-то сомнительные кадры аля Эскобар или 2 пляжника которые даже не были куплены на выпущены в ЛЧ (безумие какое-то) и тд и тп, думаю можно тыкнуть в любой год и пачку примеров таких найти где и за суп не стоило их брать и за борщ не вышло их продать
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:58
    +1
    Alex86 1, 07.01.2021 12:50
    И все же ... я больше не про откаты, а про реально усиление говорю, а так ... какой год не вспомни то у ДК какие-то пздц левые пассажиры случаются
    Вот я и думаю, они реально левые из-за неумения искать сильных игроков или кто-то регулярно на них зарабатывает?
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:54
    +1
    Alex86 1, 07.01.2021 12:45
    По большому счету зачастую выходит у нас если тратишься как было при блохе, то и продать можно и заработать и играть будут нормально игроки, если же берешь за тарелку супа, то пустая трата и на суп и на его изготовление и тд
    Ну так из тех Беланда тоже играл так себе, Ленс хорошо, но слабее себя в ПСВ. Только Мбокани нормально и то, через промежутки выпадал. Де Пену взяли "за тарелку супа", а он заиграл. Хотя в целом согласен - чтобы получить хорошего игрока, надо потратиться, а не скупать по дешёвке всех. Примеры Львова и Карпат с их массовыми закупками в последние пару сезонов это подтверждают.
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:48
    +1
    А мне его игра не понравилась. Пасов вперёд нормальных почти нет, когда мимо него идут атаки соперника, наблюдал безучастно, почти не мешая им, словно ему оно и не надо, один в один проигрывал. Только в одной игре из тех, что видел, он завелся и раза три подклюился к атаке и стал играть жестче при перехватах. Так и это было после его грубой ошибке в обороне.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:45
    +1
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:42
    Так в любом клубе есть и удачные и неудачные находки селекционеров. Или не неудачные, а просто работают какие-то известные только в узком кругу договоренности и откаты. Нам кажутся такие покупки неудачными, но агенты и селекционеры на этом зарабатывают. Несколько лет назад в Китае было три трансфера КИТАЙСКИХ вратарей из одних клубов в другие. каждый в районе 10 млн. долларов. Стоимость каждого из вратарей на Трансфермаркте оценивалась в 100-300 тыс. Спецом сейчас наугад открыл и сразу нашел одного из них. Chao Gu, стоимость 225 тыс, переходил в Цзянсу Сунин за 7 млн. евро. Вот как такое назвать удачным или неудачным трансфером, если там шла какая-то перекачка денег.
    По большому счету зачастую выходит у нас если тратишься как было при блохе, то и продать можно и заработать и играть будут нормально игроки, если же берешь за тарелку супа, то пустая трата и на суп и на его изготовление и тд
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 13:40
    0
    Alex86 1, 07.01.2021 13:13
    К сожалению они не стали особо известными и после ДК, хотя возразить можно и по Виде, он был куплен не за 5 коп на то время совсем уж и не таким уж неизвестным и по Еременко .. но все это относительно и суть ясна в общем-то, ты имеешь в виду брать за недорого и развивать до определенного уровня ... не складывается если брать пропорцию что-то последнее время особо это, а так что б взять аля додо у шахты и в разы резко поднять стоимость, так что-то и не припомню за последние года 3-4 кто у нас так взлетал. Наши воспитанники не в счет заигравшие при луче, это не покупки.
    У Шахты, к примеру, Тайсона и Марлоса брали за 15 и 8 млн.у Металлиста. Могли в свое время заработать на них, но не продали в удобный момент. Сейчас их оценивают в 7-8 каждого. Вроде потеря по деньгам. Но они делали игру команды, они эти деньги отбили игрой в ЛЧ и чемпионствами, что приводило к попаданию Шахтера в эту ЛЧ без квалификаций, а значит опять приносило доход. Часть игроков ДК так же игрой приносили доход. В последние года 3-4 в ДК какие-то явные проблемы были с финансами и менеджментом
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 13:32
    0
    Alex86 1, 07.01.2021 13:13
    К сожалению они не стали особо известными и после ДК, хотя возразить можно и по Виде, он был куплен не за 5 коп на то время совсем уж и не таким уж неизвестным и по Еременко .. но все это относительно и суть ясна в общем-то, ты имеешь в виду брать за недорого и развивать до определенного уровня ... не складывается если брать пропорцию что-то последнее время особо это, а так что б взять аля додо у шахты и в разы резко поднять стоимость, так что-то и не припомню за последние года 3-4 кто у нас так взлетал. Наши воспитанники не в счет заигравшие при луче, это не покупки.
    Так за сколько их продали не вопрос к селекции. Суть в том, что они сильно в ДК играли. Ерёменко ушел почти в три раза дороже, чем покупался, Драгович приходил за 10, ушел за 21. К тому же есть и успехи селекции среди украинских игроков - Ярмоленко, Хачериди, Шапаренко. Ярмоленко купили в Десне за 250 тыс, продали в Боруссию за 25 млн. Это ведь тоже раскрутка. Шахтёр лучше раскручивает и продает бразильцев, это и так заметно. Но он их часто и покупает за хорошие деньги. Только и там бывают Бернарды. купленные за 25 млн. и ушедшие свободными агентами.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 13:13
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 13:06
    Диого Ринкон, Бетао, Роман Ерёменко, Юссуф, Вида не были особо известными игроками до ДК. Калитвинцева до прихода в ДК все списали за возраст и травматичность, а в Киеве он заиграл.Понятно, что я предпочту Велозу, но твоей же логике, это уже не вопрос к селекции. Велозу был игроком сборной Португалии, переходя в ДК, игроком с именем. Тут не надо быть суперселекционером,чтобы подписать такого игрока. Тут просто надо иметь деньги на трансфер и уметь договориться. Я вот тоже хотел б в ДК увидеть не Кадири, а Канте или Крооса)
    К сожалению они не стали особо известными и после ДК, хотя возразить можно и по Виде, он был куплен не за 5 коп на то время совсем уж и не таким уж неизвестным и по Еременко .. но все это относительно и суть ясна в общем-то, ты имеешь в виду брать за недорого и развивать до определенного уровня ... не складывается если брать пропорцию что-то последнее время особо это, а так что б взять аля додо у шахты и в разы резко поднять стоимость, так что-то и не припомню за последние года 3-4 кто у нас так взлетал. Наши воспитанники не в счет заигравшие при луче, это не покупки.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 13:06
    0
    Alex86 1, 07.01.2021 12:58
    Давай объективно - Де Пена это чуть ли не 1 случай у ДК из 1ООО таких. Ну а все почти кого брали тогда или играли до/ во время/ после нас, но играли, понятное дело что 1ОО % никто не даст, но класс сразу чувствуется. Предпочтешь Велозу взять или Кадири условного и кого легче потом продать? То что не продлили контракт и отпустили уже иной вопрос.
    Диого Ринкон, Бетао, Роман Ерёменко, Юссуф, Вида не были особо известными игроками до ДК. Калитвинцева до прихода в ДК все списали за возраст и травматичность, а в Киеве он заиграл.Понятно, что я предпочту Велозу, но твоей же логике, это уже не вопрос к селекции. Велозу был игроком сборной Португалии, переходя в ДК, игроком с именем. Тут не надо быть суперселекционером,чтобы подписать такого игрока. Тут просто надо иметь деньги на трансфер и уметь договориться. Я вот тоже хотел б в ДК увидеть не Кадири, а Канте или Крооса)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:58
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 12:54
    Ну так из тех Беланда тоже играл так себе, Ленс хорошо, но слабее себя в ПСВ. Только Мбокани нормально и то, через промежутки выпадал. Де Пену взяли "за тарелку супа", а он заиграл. Хотя в целом согласен - чтобы получить хорошего игрока, надо потратиться, а не скупать по дешёвке всех. Примеры Львова и Карпат с их массовыми закупками в последние пару сезонов это подтверждают.
    Давай объективно - Де Пена это чуть ли не 1 случай у ДК из 1ООО таких. Ну а все почти кого брали тогда или играли до/ во время/ после нас, но играли, понятное дело что 1ОО % никто не даст, но класс сразу чувствуется. Предпочтешь Велозу взять или Кадири условного и кого легче потом продать? То что не продлили контракт и отпустили уже иной вопрос.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 12:48
    0
    Сергей Шепеленко, 07.01.2021 12:36
    Согласен с автором статьи, что в опорой зоне он хорош! А в Динамо кроме Сидорчука, который привозит непонятные фолы никого больше нет. Мне кажется Мирча сделает из него полезного команде игрока
    А мне его игра не понравилась. Пасов вперёд нормальных почти нет, когда мимо него идут атаки соперника, наблюдал безучастно, почти не мешая им, словно ему оно и не надо, один в один проигрывал. Только в одной игре из тех, что видел, он завелся и раза три подклюился к атаке и стал играть жестче при перехватах. Так и это было после его грубой ошибке в обороне.
    Ссылка
    sasha18
      sasha18, 07.01.2021 12:13
    0
    Чувствую кто-то с России возьмёт его в аренду, или наш Олимпик
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 12:10
    0
    "чемодан без ручки" вернее...черный кожаный чемодан
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    Rodion Manko
      Rodion Manko, 07.01.2021 11:55
    0
    Михаил Степанов, 07.01.2021 11:40
    сколько можно мусолить его? отдайте в Минай!
    Такое бревно даже в Минае банку дубля будет греть. Купили деревянное нечто на откатах , теперь не знают куда деть..
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