Источник: у Динамо на сборах будет максимум 1 новичок

По информации «Динамо Киев Inside», на первый тренировочный сбор, который киевский клуб проведет в ОАЭ с 15 по 25 января, у Мирчи Луческу не будет ни одного новичка.
Новичком «Динамо» пока можно считать разве что опорника Мохаммеда Кадири, который вернется из аренды.
«На первый сбор отправится НОЛЬ новичков, вопреки декабрьским договорённостям. А по опорнику скажут — так вот же он, новоприбывший из Тулы. На следующей неделе в Киев возвращается Игорь Суркис, который привык вести переговоры лично. А пока за чемпионство будем бороться с теми, кто есть. Наши прогнозы — один новобранец на втором сборе», - сообщает телеграм-канал.
Сейчас наиболее вероятным новичком называют вингера Лиэля Абада.
Источник — Telegram
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Но уже "кротов" плохими сделал.
Мой ты сладкий провокатор, иди уроки делай.
Но уже "кротов" плохими сделал.
Мой ты сладкий провокатор, иди уроки делай.
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