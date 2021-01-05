Источник: у Динамо на сборах будет максимум 1 новичок

По информации «Динамо Киев Inside», на первый тренировочный сбор, который киевский клуб проведет в ОАЭ с 15 по 25 января, у Мирчи Луческу не будет ни одного новичка.

Новичком «Динамо» пока можно считать разве что опорника Мохаммеда Кадири, который вернется из аренды.

«На первый сбор отправится НОЛЬ новичков, вопреки декабрьским договорённостям. А по опорнику скажут — так вот же он, новоприбывший из Тулы. На следующей неделе в Киев возвращается Игорь Суркис, который привык вести переговоры лично. А пока за чемпионство будем бороться с теми, кто есть. Наши прогнозы — один новобранец на втором сборе», - сообщает телеграм-канал.

Сейчас наиболее вероятным новичком называют вингера Лиэля Абада.