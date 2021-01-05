Источник: у Динамо на сборах будет максимум 1 новичок

А на первый сбор и вовсе без новичков

  • 05.01.2021 19:11
  • 5872 просмотра
  • 3 комментария
Источник: у Динамо на сборах будет максимум 1 новичок
© fcdynamo.kiev.ua

По информации «Динамо Киев Inside», на первый тренировочный сбор, который киевский клуб проведет в ОАЭ с 15 по 25 января, у Мирчи Луческу не будет ни одного новичка.

Новичком «Динамо» пока можно считать разве что опорника Мохаммеда Кадири, который вернется из аренды.

«На первый сбор отправится НОЛЬ новичков, вопреки декабрьским договорённостям. А по опорнику скажут — так вот же он, новоприбывший из Тулы. На следующей неделе в Киев возвращается Игорь Суркис, который привык вести переговоры лично. А пока за чемпионство будем бороться с теми, кто есть. Наши прогнозы — один новобранец на втором сборе», - сообщает телеграм-канал.

Сейчас наиболее вероятным новичком называют вингера Лиэля Абада.

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Источник — Telegram

(18 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 05.01.2021 20:55
    +1
    Усиление пока что мощное конечно
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 20:01
    +4
    Igor Krasnenko, 05.01.2021 19:24
    ну все, сейчас кроты будут срач разводить. Что за люди.... друг друга гомном абы поливать
    По итогу за 50 минут тут только один комент был - твой.
    Но уже "кротов" плохими сделал.
    Мой ты сладкий провокатор, иди уроки делай.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 05.01.2021 19:24
    -2
    ну все, сейчас кроты будут срач разводить. Что за люди.... друг друга гомном абы поливать
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 20:01
    +4
    Igor Krasnenko, 05.01.2021 19:24
    ну все, сейчас кроты будут срач разводить. Что за люди.... друг друга гомном абы поливать
    По итогу за 50 минут тут только один комент был - твой.
    Но уже "кротов" плохими сделал.
    Мой ты сладкий провокатор, иди уроки делай.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.01.2021 20:55
    +1
    Усиление пока что мощное конечно
    Ссылка
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