Sky Sports: Зинченко хорошо сыграл в схеме с тремя центральными защитниками

По итогам полуфинала Кубка английской Лиги, который «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» 2:0, ведущий британский сайт Sky Sport поставил украинцу Александру Зинченко высокую оценку 7.

Так как у наставника Хосепа Гвардиолы динамично менялась тактическая схема, игроку приходилось действовать на непривычной позиции - не только слева в обороне, но и одним из трех центральных защитников.

«Зинченко привык действовать слева в обороне, но хорошо выполнил свою работу, играя одного из трех центральных защитников. Он уступает большинству соперников в росте и телосложении, но скорость и позиционная работа Зинченко помогли «Сити» справиться с атаками МЮ. Кроме того, Александр показал, что умеет обращаться с мячом, когда сделал отличную «голевую» передачу на Фодена».

«Гол отменили из-за офсайда, но Зинченко показал, что он умеет», - написал известный британский портал.