Sky Sports: Зинченко хорошо сыграл в схеме с тремя центральными защитниками

Эксперты оценили выступление украинца

  • 07.01.2021 11:30
  • 3492 просмотра
  • 5 комментариев
Sky Sports: Зинченко хорошо сыграл в схеме с тремя центральными защитниками
© Skysports.com

По итогам полуфинала Кубка английской Лиги, который «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» 2:0, ведущий британский сайт Sky Sport поставил украинцу Александру Зинченко высокую оценку 7.

Так как у наставника Хосепа Гвардиолы динамично менялась тактическая схема, игроку приходилось действовать на непривычной позиции - не только слева в обороне, но и одним из трех центральных защитников.

«Зинченко привык действовать слева в обороне, но хорошо выполнил свою работу, играя одного из трех центральных защитников. Он уступает большинству соперников в росте и телосложении, но скорость и позиционная работа Зинченко помогли «Сити» справиться с атаками МЮ. Кроме того, Александр показал, что умеет обращаться с мячом, когда сделал отличную «голевую» передачу на Фодена».

«Гол отменили из-за офсайда, но Зинченко показал, что он умеет», - написал известный британский портал.

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Источник — Sky Sports

(23 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 14:03
    0
    Анатолий Басов, 07.01.2021 13:48
    Пару моментов запорол, а в целом выглядел очень достойно. Игра в одно касание, пару раз делал длинные, в подыгрыше нормально,, рисковал, но самое страшное то, что у него нет права на ошибку. Момент. Когда то он допустил ошибку и соперник забил, но он потом рвал и метал, сыграл очень здорово, на разборе после игры Пеп его привел в пример, что мол человек ошибся, собрался и отыграл хорошо, но на следующий матч он его не поставил. Взять к примеру Кансела, образался много раз, был на поле худшим, но если бы Саня так сыграл, то надолго сел бы на лавку. Почему знаю тонкости, мой друг агент Сани и вместе с ним там находится.
    Тут оценок за артистизм не ставят ....что значит собрался и отпахал при том что напорол и пропустили гол...Гол-вот результат работьі или ошибок...Один момент может решить судьбу целого матча...и соответственно результата командьі в турнире
    Ссылка
    Анатолий Басов
      Анатолий Басов, 07.01.2021 13:48
    0
    Пару моментов запорол, а в целом выглядел очень достойно. Игра в одно касание, пару раз делал длинные, в подыгрыше нормально,, рисковал, но самое страшное то, что у него нет права на ошибку. Момент. Когда то он допустил ошибку и соперник забил, но он потом рвал и метал, сыграл очень здорово, на разборе после игры Пеп его привел в пример, что мол человек ошибся, собрался и отыграл хорошо, но на следующий матч он его не поставил. Взять к примеру Кансела, образался много раз, был на поле худшим, но если бы Саня так сыграл, то надолго сел бы на лавку. Почему знаю тонкости, мой друг агент Сани и вместе с ним там находится.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.01.2021 12:45
    0
    Matroskin, 07.01.2021 12:42
    Из статьи ниже на этой же странице новостей: =Несмотря на успех команды, Зинченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго...=
    Это другое.
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    Matroskin
    online
      Matroskin, 07.01.2021 12:42
    +1
    Из статьи ниже на этой же странице новостей: =Несмотря на успех команды, Зинченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго...=
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.01.2021 12:21
    +4
    Молодець, успіхів тобі Зіна і Ман.Сіті у фіналі Кубка
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.01.2021 12:21
    +4
    Молодець, успіхів тобі Зіна і Ман.Сіті у фіналі Кубка
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 07.01.2021 12:42
    +1
    Из статьи ниже на этой же странице новостей: =Несмотря на успех команды, Зинченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго...=
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 14:03
    0
    Анатолий Басов, 07.01.2021 13:48
    Пару моментов запорол, а в целом выглядел очень достойно. Игра в одно касание, пару раз делал длинные, в подыгрыше нормально,, рисковал, но самое страшное то, что у него нет права на ошибку. Момент. Когда то он допустил ошибку и соперник забил, но он потом рвал и метал, сыграл очень здорово, на разборе после игры Пеп его привел в пример, что мол человек ошибся, собрался и отыграл хорошо, но на следующий матч он его не поставил. Взять к примеру Кансела, образался много раз, был на поле худшим, но если бы Саня так сыграл, то надолго сел бы на лавку. Почему знаю тонкости, мой друг агент Сани и вместе с ним там находится.
    Тут оценок за артистизм не ставят ....что значит собрался и отпахал при том что напорол и пропустили гол...Гол-вот результат работьі или ошибок...Один момент может решить судьбу целого матча...и соответственно результата командьі в турнире
    Ссылка
    Анатолий Басов
      Анатолий Басов, 07.01.2021 13:48
    0
    Пару моментов запорол, а в целом выглядел очень достойно. Игра в одно касание, пару раз делал длинные, в подыгрыше нормально,, рисковал, но самое страшное то, что у него нет права на ошибку. Момент. Когда то он допустил ошибку и соперник забил, но он потом рвал и метал, сыграл очень здорово, на разборе после игры Пеп его привел в пример, что мол человек ошибся, собрался и отыграл хорошо, но на следующий матч он его не поставил. Взять к примеру Кансела, образался много раз, был на поле худшим, но если бы Саня так сыграл, то надолго сел бы на лавку. Почему знаю тонкости, мой друг агент Сани и вместе с ним там находится.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.01.2021 12:45
    0
    Matroskin, 07.01.2021 12:42
    Из статьи ниже на этой же странице новостей: =Несмотря на успех команды, Зинченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго...=
    Это другое.
    Ссылка
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