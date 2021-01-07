Зинченко получил не лучшую оценку за матч с Манчестер Юнайтед

В полуфинале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» 2:0 и пробился в финал. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч.
Несмотря на успех команды, Зиченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго.
Столько же у Фодена.
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Источник — Sport.ua
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