Зинченко получил не лучшую оценку за матч с Манчестер Юнайтед

Несмотря на победу команды

  • 07.01.2021 08:40
  • 2100 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко получил не лучшую оценку за матч с Манчестер Юнайтед
© twitter.com/ManCity

В полуфинале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» 2:0 и пробился в финал. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч.

Несмотря на успех команды, Зиченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго.

Столько же у Фодена.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.01.2021 09:46
    0
    Ман.Сіті класно провело матч, Зіна молодець. Дякую за чудову крмандну гру. Успіхів у фіналі
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    Анатолий Басов
      Анатолий Басов, 07.01.2021 09:21
    +1
    Кто смотрел игру такого не скажет, Канселу был на голову хуже.
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    Анатолий Басов
      Анатолий Басов, 07.01.2021 09:21
    +1
    Кто смотрел игру такого не скажет, Канселу был на голову хуже.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.01.2021 09:46
    0
    Ман.Сіті класно провело матч, Зіна молодець. Дякую за чудову крмандну гру. Успіхів у фіналі
    Ссылка
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