Зинченко получил не лучшую оценку за матч с Манчестер Юнайтед

В полуфинале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» 2:0 и пробился в финал. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч.

Несмотря на успех команды, Зиченко, игравший слева в обороне, получил оценку 6,5 баллов - вторую худшую в команде. Меньше только у вышедшего на замену Родриго.

Столько же у Фодена.