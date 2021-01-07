В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» дома обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лацио» — «Фиорентина» — 2:1
Голы: Кайседо, 6, Иммобиле, 75 — Влахович, 89, с пенальти
События матча
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
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Источник — YouTube
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