Александр ЗИНЧЕНКО: «Еще один шаг»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.
«Еще один шаг», — написал Зинченко под фото с экс-игроком донецкого «Шахтера» Фернандиньо.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.
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