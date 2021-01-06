Аталанта - Парма - 3:0. Малиновский помог победить. Видео голов и обзор

«Аталанта» в матче 16-го тура чемпионата Италии сумела обыграть «Парму» со счетом 3:0. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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