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Аталанта – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Ждем выхода Руслана Малиновского в стартовом составе

  • 06.01.2021 11:50
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Аталанта – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© ФК Аталанта

В среду, 6 января, состоится матч 16-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» примет «Парму».

«Аталанта»

В Серии А команда из Бергамо стартовала не лучшим образом. За 14 матчей подопечные Гасперини набрали всего 25 очков и занимают лишь седьмое место. До четвертой позиции всего шесть баллов, но если результаты в ближайшее время не улучшатся, то задачу снова выйти в Лигу чемпионов будет выполнить чрезвычайно сложно. В последних восьми матчах чемпионата «Аталанта» выиграла лишь трижды.

Впрочем, в минувшем туре бергамаскам удалось порадовать своих болельщиков и начать 2021-й год разгромной победой над «Сассуоло» со счетом 5:1. Украинский полузащитник Руслан Малиновский в том матче вышел на замену и отыграл 27 минут, не отличившись результативными действиями. Всего в этом сезоне он отыграл 12 матчей в чемпионате, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Парма»

От «крестоносцев» их болельщики не ждут каких-то невероятных результатов, но мечтают, конечно же, о выходе в еврокубки. И в ближайший год эти мечты, очевидно, не воплотятся в реальность, поскольку в данный момент «Парма» располагается лишь на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 12 очков. Две победы, шесть ничьих и семь поражений – вот такие результаты у команды Фабио Ливерани в первых 15 турах.

Причем если в дальнейшем дела пойдут так же плохо, как в последнее время, то «Парме» грозит вылет в Серию Б: в последних шести поединках команда сыграла вничью три раза и столько же проиграла, не одержав побед. Неплохо себя проявляет 26-летний бразильский хавбек Эрнани. Именно он в отсутствии 33-летнего соотечественника Жервиньо, получившего не так давно травму, в данный момент является лидером команды.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Голлини – Кальдара, Паломино, Джимсити, Гозенс, Хатебур, де Рон, Фройлер, Малиновский, Сапата, Иличич.

«Парма»: Сепе – Гальйоло, Алвеш, Осорио, Якопони, Эрнани, Куртич, Куцка, Карамо, Брунетта, Корнелиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.29 по линии Parimatch.

6 января, среда

«Аталанта» – «Парма»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия». 16:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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