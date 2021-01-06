Форвард, которым интересуется Динамо, может перейти в команду Иньесты

Нападающий «Фламенго» Линкольн, которого ранее пресса сватала в киевское «Динамо», в ближайшее время может перебраться в чемпионат Японии.

По имеющейся информации, виды на 20-летнего футболиста имеет «Виссел Кобе», в рядах которого ныне выступает известный экс-хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.

«Виссел Кобе» сделал «Фламенго» официальное предложение по аренде Линкольна до конца года с возможностью выкупа за 4 миллиона долларов.

Также у «Фламенго» есть предложения по Линкольну от американского «Цинциннати» и кипрского «Пафоса», однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Динамо», которое пока не проявило конкретики в вопросе его трансфера, несмотря на слова президента киевлян Игоря Суркиса.

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