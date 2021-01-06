Форвард, которым интересуется Динамо, может перейти в команду Иньесты

Японский «Виссел Кобе» хочет заполучить 20-летнего форварда «Фламенго» Линкольна

  • 06.01.2021 13:18
  • 3786 просмотров
  • 7 комментариев
Форвард, которым интересуется Динамо, может перейти в команду Иньесты
© transfermarkt.com. Линкольн

Нападающий «Фламенго» Линкольн, которого ранее пресса сватала в киевское «Динамо», в ближайшее время может перебраться в чемпионат Японии.

По имеющейся информации, виды на 20-летнего футболиста имеет «Виссел Кобе», в рядах которого ныне выступает известный экс-хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.

«Виссел Кобе» сделал «Фламенго» официальное предложение по аренде Линкольна до конца года с возможностью выкупа за 4 миллиона долларов.

Также у «Фламенго» есть предложения по Линкольну от американского «Цинциннати» и кипрского «Пафоса», однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Динамо», которое пока не проявило конкретики в вопросе его трансфера, несмотря на слова президента киевлян Игоря Суркиса.

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Источник — EXTRA

(8 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.01.2021 16:11
    0
    Да... Новина стосується Динамо - і в коментах більшість даунячих кроторил.. Коли вже вам кирпичі на бошки попадають..
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 06.01.2021 14:27
    -5
    Сыкунфани (JV),зачем минусишь как угорелый лучше напиши что нибудь вменяемое про свою дыру
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 06.01.2021 14:00
    -6
    JV, 06.01.2021 13:45
    2 дебила ниже это сила - один написал херню - второй с нее поржал. Ничего нового
    Сыкунфани это ты дятел ,снова заскулила псина дыру обижают твою дырявую ,
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 13:53
    -7
    JV, 06.01.2021 13:45
    2 дебила ниже это сила - один написал херню - второй с нее поржал. Ничего нового
    фани, ты один дебил всем дебилам дебил. никто на твой трон не претендует, разве что шпрот.
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    JV
    online
      JV, 06.01.2021 13:45
    +6
    2 дебила ниже это сила - один написал херню - второй с нее поржал. Ничего нового
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.01.2021 13:40
    -5
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 13:36
    -5
    nooooooooo
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    JV
    online
      JV, 06.01.2021 13:45
    +6
    2 дебила ниже это сила - один написал херню - второй с нее поржал. Ничего нового
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.01.2021 16:11
    0
    Да... Новина стосується Динамо - і в коментах більшість даунячих кроторил.. Коли вже вам кирпичі на бошки попадають..
    Ссылка
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