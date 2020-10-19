Игорь СУРКИС: «Мы продолжаем следить за бразильцем Линкольном»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о последних трансферах киевского клуба:

«Костевич. Все игроки, которые приходят в Динамо, согласованы с главным тренером. Другое дело – может заиграть, а может и нет. Этот трансфер был согласован, просто Мирча ожидал этого футболиста зимой. Так было договорено, но удалось раньше. Он адаптируется, поймет модель и структуру игры «Динамо». Если будет соответствовать уровню команды, он нам поможет. Если нет – тогда будем отдавать его в аренду или продавать. Но на сегодняшний день он футболист «Динамо». Только от него зависит, чтобы он понравился главному тренеру.

Клейтон. Он долго не играл. Мы дали ему возможность привести себя в порядок. Он и сегодня не находится в должном состоянии. Опять-таки, потренируется с командой, поймет принципы Мистера. И если он нам будет нужен, мы с ним подпишем длительный контракт.

Линкольн. Люди, которые представляют наши интересы в Бразилии, предложили нам этот трансфер. И мы отреагировали на него, но не успевали. А то, что пишут, что мы готовились его купить в последний день трансферного окна – это не соответствует действительности. Мы за ним следили и сейчас смотрим. Но он мало играет, к сожалению. Молодой, а у нас своих много молодых перспективных, которых надо растить. Сборная это доказала».