Известен календарь турниров WTA до середины лета

Ролан Гаррос и Уимблдон должны состояться по графику

  • 05.01.2021 20:44
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Известен календарь турниров WTA до середины лета
© WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала список турниров на большую часть сезона. На данный момент известны все соревнования, которые состоятся до середины лета.

Стоит отметить, что в дополнение к предыдущей версии, которая была рассчитана до середины февраля, после Australian Open состоится еще один турнир WTA 500. 

Календарь турниров 

5 января - Абу-Даби (WTA 500)
10 января - квалификация Australian Open в Дубае (ОАЭ)
1 февраля - Мельбурн 1 (WTA 500)
1 февраля - Мельбурн 2 (WTA 500)
8 февраля - Australian Open
15 февраля - Мельбурн (WTA 250)
22 февраля - (WTA 500) где-то в Австралии
1 марта - Доха (WTA 500), Лион (WTA 250)
8 марта - Дубай (WTA 1000), Гвадалахара (WTA 250)
15 марта - Санкт-Петербург (WTA 500), Монтеррей (WTA 250)
22 марта - Майами (WTA 1000)
5 апреля - Чарльстон (WTA 500), Богота (WTA 250)
12 апреля - Финал и плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, Аньнин (WTA 250)
19 апреля - Штутгарт (WTA 500), Стамбул (WTA 250)
26 апреля - Мадрид (WTA 1000)
10 мая - Рим (WTA 1000)
17 мая - Страсбург (WTA 250), Рабат (WTA 250), Кёльн (WTA 250)
23 мая - Ролан Гаррос
7 июня - Ноттингем (WTA 250), Хертогенбос (WTA 250)
14 июня - Берлин (WTA 500), Бирмингем (WTA 250)
21 июня - Истборн (WTA 500), Бад-Хомбург (WTA 250)
28 июня - Уимблдон

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Источник — WTA

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