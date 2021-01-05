Известен календарь турниров WTA до середины лета

Женская теннисная ассоциация опубликовала список турниров на большую часть сезона. На данный момент известны все соревнования, которые состоятся до середины лета.
Стоит отметить, что в дополнение к предыдущей версии, которая была рассчитана до середины февраля, после Australian Open состоится еще один турнир WTA 500.
Календарь турниров
5 января - Абу-Даби (WTA 500)
10 января - квалификация Australian Open в Дубае (ОАЭ)
1 февраля - Мельбурн 1 (WTA 500)
1 февраля - Мельбурн 2 (WTA 500)
8 февраля - Australian Open
15 февраля - Мельбурн (WTA 250)
22 февраля - (WTA 500) где-то в Австралии
1 марта - Доха (WTA 500), Лион (WTA 250)
8 марта - Дубай (WTA 1000), Гвадалахара (WTA 250)
15 марта - Санкт-Петербург (WTA 500), Монтеррей (WTA 250)
22 марта - Майами (WTA 1000)
5 апреля - Чарльстон (WTA 500), Богота (WTA 250)
12 апреля - Финал и плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, Аньнин (WTA 250)
19 апреля - Штутгарт (WTA 500), Стамбул (WTA 250)
26 апреля - Мадрид (WTA 1000)
10 мая - Рим (WTA 1000)
17 мая - Страсбург (WTA 250), Рабат (WTA 250), Кёльн (WTA 250)
23 мая - Ролан Гаррос
7 июня - Ноттингем (WTA 250), Хертогенбос (WTA 250)
14 июня - Берлин (WTA 500), Бирмингем (WTA 250)
21 июня - Истборн (WTA 500), Бад-Хомбург (WTA 250)
28 июня - Уимблдон
Источник — WTA
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