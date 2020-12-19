Стал известен календарь турниров WTA на первые два месяца 2021 года. Помимо квалификации Australian Open и основного турнира в Мельбурне, WTA добавила в календарь четыре новых турнира.

5-13 января: Абу-Даби (ОАЭ) / WTA 500

10-13 января: квалификация Australian Open в Дубае (ОАЭ)

1-7 февраля: Мельбурн 1 (Австралия) / WTA 500

1-7 февраля: Мельбурн 2 (Австралия) / WTA 500

8-21 февраля: Australian Open в Мельбурне (Австралия)

15-21 февраля: Мельбурн (Австралия) / WTA 250

Из-за ограничения поездок и продолжающего карантина в 2021 году не состоятся турниры в Окленде и Шэньчжэне, но их возвращение планируется в 2022 году. WTA продолжает следить за ситуацией и в ближайшие недели планирует опубликовать более расширенный календарь на следующий сезон.

Напомним, ранее ATP анонсировала календарь на первые два месяца 2021 года.