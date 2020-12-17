ATP анонсировала календарь на первые два месяца 2021 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала календарь на январь и февраль 2021 года.



Сезон стартует турнирами серии ATP 250 в Делрей-Бич (Флорида, США) и Анталье (Турция). Параллельно пройдет квалификация к Australian Open, место проведения – Доха (Катар). с 15 по 31 января теннисисты смогут пройти двухнедельный карантин в Австралии.



С 31 января двумя турнирами ATP 250 в Мельбурне (один из них новый, один – перенесенный из Аделаиды) стартуют соревнования на зеленом континенте. Параллельно пройдет и Кубок ATP. А уже с восьмого февраля начнется основная сетка Открытого чемпионата Австралии.



Также сообщается, что турнир категории ATP 500 в Рио, который ранее проходил в середине февраля, не состоится в срок, но может быть перенесен на другую дату.

Календарь турниров ATP

Что касается сезона ATP Challenger Tour, то он начнется 18 января после завершения квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.